'We doen een aanval op het all time warmterecord in Nederland'

Deze dinsdag is het ook al warm, met 28 graden aan het strand en 30 of 31 elders. 'Aan de kust gaat een windje waaien, een klein beetje', vertelt Spannenburg. 'Maar achter de duinen is het eigenlijk windstil.'

Wat ons woensdag en donderdag te wachten staat, laat ook de meteorologen ook versteld staan. 'Wij kijken echt vol spanning naar de weerkaarten', laat Spannenburg weten. 'We zien temperaturen die we nog niet eerder hier hebben gezien. Woensdag en donderdag doen we een aanval op het Nederlandse all time warmterecord uit 1944. Dan kan de temperatuur in Brabant en Limburg in de 40 graden uitkomen. Dit is een unieke situatie.'

Regen- en onweersbuien

'Hier in de regio wordt het woensdag tussen de 32 en 34 of 35 graden en donderdag 37 of 38 graden. 'In vergelijking met het zuidoosten zit je hier dus net een stukje beter', vertelt Spannenburg.

Na donderdag daalt de temperatuur iets en in het weekend komt een buienzone langs. Zaterdag verwacht de weervrouw regen en onweersbuien. Daarna komt de temperatuur zondag uit op 23 graden. 'Daarna gaan de temperaturen weer opwaarts', vertelt Spannenburg. 'Maar niet richting de 30 graden.'