ADO krijgt geld door transfer van Meissner naar Hongarije

Meissner zou overstappen naar Puskás Akadémia FC. Die club eindigde vorig seizoen als zevende in de Hongaarse competitie. Puskás Akadémia FC werd in 2005 opgericht en is vernoemd naar de Hongaarse voetballegende Ferenc Puskás.

ADO nam Meissner in 2016 over van MSV Duisburg, dat toen ook al uitkwam in de Tweede Bundesliga. In zijn eerste seizoen in Den Haag kwam de Duitse verdediger nog 28 duels in actie. Het seizoen daarop kwam hij slechts tot tien duels. Daarop werd hij verhuurd aan Willem II. De Tilburgse club nam Meissner vervolgens definitief over. De verdediger had bij Willem II een doorlopend contact tot 2021.