Markante Haagse kraan dertig meter verplaatst: 'Ze bewaren we stukje geschiedenis van deze wijk'

Het was lange tijd onzeker of de kranen zouden mogen blijven staan aan de kade I Foto: Omroep West

Een van de twee markante kranen van bouwer Conrad-Stork op de Callandkade in Den Haag is dinsdag dertig meter verplaatst. Dit moest gebeuren, omdat deze locatie volop in ontwikkeling is. De kade waarop de kraan stond, wordt namelijk helemaal verbouwd.

Het was het lange tijd onzeker of de kranen behouden zouden blijven, maar begin maart vorig jaar maakte toenmalig wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) bekend dat de kranen gered waren. Ze zijn allebei aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de architectuurhistorische waarde. Met de ene kraan werd jarenlang zand en grind gelost voor de betoncentrale Fabriton. De andere kraan aan de Calandkade was van bouwmaterialenhandel Verhulst.

Volgens kenners behoren de kranen - die inmiddels grondig zijn opgeknapt - tot de mooiste voorbeelden van havenkraanarchitectuur. Het zijn de twee laatste oorspronkelijke kranen van de Laakhaven en zouden zodoende van zeldzame betekenis zijn.

Relieken

'De gemeente wilde deze kranen rond het jaar 2000 slopen', weet voorzitter Koos Havelaar van de Stichting Haags Industrieel Erfgoed. 'Wij hebben er als stichting op ingezet ze te behouden. Nu ze gerestaureerd zijn, kunnen ze weer jaren mee. Zo bewaren we een stukje geschiedenis van deze wijk. Er is heel veel gesloopt aan de Laakhaven. Deze kranen zijn mooie relieken van de vroegere bedrijvigheid aan het water.'

Ben van Doorn bekijkt de verplaatsing met meer dan gemiddelde interesse. Hij spreekt van 'een bijzonder moment'. 'Mijn vader heeft namelijk jarenlang op deze kraan gezeten en toen hij ermee stopte, ben ik het gaan overnemen', vertelt hij. 'Ik was toen een jaar of 30. Als kleine jongen ging ik al met mijn vader mee naar boven toe. Ik werk al vanaf mijn elfde in de bouwmaterialenhandel.'

Tegenover elkaar

Met de kraan die dinsdag werd verplaatst, werden vroeger zandschuiten gelost. 'Twee keer in de week', weet Van Doorn. 'Daar was je dan een hele ochtend mee bezig. Verder verplaatsten we hier bouwmaterialen mee en vulden we containers met cement enzo. Je was de hele week lekker bezig.'

De kraan - die sinds 1972 op de Callandkader staat - heeft dertig meter verderop een nieuwe plek gekregen. 'Ze zouden hem eerst naar de hoek verplaatsen', weet Van Doorn. 'Maar de bewoners daar zagen het niet zitten om tegen zo'n kraan aan te kijken. Anders hadden de twee kranen mooi tegenover elkaar gestaan.'