Ondernemers Haagse Markt naar de rechter: 'We willen ons geld terug van de gemeente'

Marktondernemers van de Haagse Markt stappen naar de rechter om geld van de gemeente terug te krijgen. Uit onderzoek van de Rekenkamer Den Haag blijkt dat de ondernemers sinds de herinrichting van de Haagse Markt in 2016 in totaal jaarlijks een half miljoen euro te veel hebben betaald aan de gemeente.

In het rapport 'Uit de markt prijzen' staat dat de gemeente onterecht kosten in rekening brengt bij de marktondernemers, bijvoorbeeld voor handhaving en juridische zaken. Bovendien zijn de kosten alleen in rekening gebracht bij de ondernemers van de Haagse Markt terwijl de gemeente deze kosten ook maakt voor ondernemers op andere markten. Ook zijn de tarieven hoger dan met de ondernemers en de raad was afgesproken.

De vier marktverenigingen van de Haagse Markt, Nieuw Kooopmansbelang, Vetra, SHMO en de CVAH, hebben de handen ineen geslagen. De organisaties die opkomen voor de belangen van de marktondernemers gaan individuele leden begeleiden bij een rechtsgang. 'Het geld dat de ondernemers jarenlang teveel hebben betaald, moet terugkomen', zegt Leen van Popering van Nieuw Koopman Belang (NKB).

Geen geld

De verenigingen hebben overleg gehad met wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) en die heeft aangegeven dat hij de ondernemers niet kan compenseren, zegt Van Popering. 'Hij heeft geen geld om dit te doen', zegt Van Popering. 'Maar het rapport van de Rekenkamer is duidelijk en keihard. Het is een grote puinhoop op de afdeling markten van het stadhuis en de ondernemers willen hun geld terug. Voor sommigen gaat het om duizenden euro's.'

Wel gaat de gemeente met de marktondernemers in gesprek over het herberekenen van de tarieven. 'Met de gesprekken hierover zijn we maandag begonnen', zegt Van Popering. 'We willen dat een accountant van ons bij deze herberekening betrokken wordt.'

'Wethouder De Mos zit klem'

Volgens Van Popering zit wethouder De Mos klem. Het Rekenkamerrapport is er gekomen vanwege een motie van Groep de Mos die een paar jaar geleden door de gemeenteraad is aangenomen. De partij zat toen nog in de oppositie. Inmiddels is Richard de Mos tot het college toegetreden en is hij als wethouder verantwoordelijk voor de markt.

'Het probleem is niet door De Mos ontstaan', zegt Van Popering. 'Persoonlijk heb ik vertrouwen in hem maar ik heb geen vertrouwen in het college. Daarom stappen we naar de rechter.'

Grote gevolgen

Van Popering is niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek. 'Wij wisten altijd al dat we teveel betaalden. Het werd altijd afgedaan alsof wij gek waren maar inmiddels blijkt uit het Rekenkamerrapport wel iets anders. Ondertussen heeft dit beleid al grote gevolgen gehad. Veel ondernemers stoppen ermee omdat ze het niet meer volhouden.'

