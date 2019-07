Celstraffen van 25 en 22 jaar voor liquidatie met machinegeweer in Leiden

Twee mannen moeten 25 en 22 jaar de cel in voor een moord in Leiden in 2016, zo heeft het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep bepaald. Zakenman Zeynel Er werd op klaarlichte dag op straat neergeschoten met een machinepistool.

Zeynel Er werd in juni 2016 op de hoek van de Gieterijstraat en de Rooseveltstraat gevonden in een plas bloed. Hij had 33 schotwonden, er moesten vijf kogels uit zijn lichaam worden gehaald. Hij overleed twee dagen later in het ziekenhuis.

Volgens de officier van justitie was de moord op Zeynel Er goed voorbereid: 'Het was een moord in koelen bloede. Er was een gezamenlijke voorbereiding, gezamenlijke uitvoering en gezamenlijke afwikkeling. Degene die niet schoot is net zo schuldig'.

Daders ontkennen

Leon N. en Mohamed H. kwamen in een auto aanrijden, schoten op het slachtoffer en vluchtten daarna met de auto en daarna op een scooter. Beide mannen ontkennen iets met de moord te maken te hebben. Een van hen zegt toevallig op zijn scooter in de buurt te zijn geweest. Hij zei ook dat de andere man niet bij hem op de scooter zat.

De man die 25 jaar cel kreeg is naast de moord ook veroordeeld voor wapenbezit. Het Openbaar Ministerie had in het hoger beroep ook 25 en 22 jaar cel geëist. De officier van justitie wilde met de eis een signaal afgeven, omdat er steeds meer liquidatiezaken zijn. 'Er moet een verschil gemaakt worden. Een lange gevangenisstraf is de enige optie. Het is tijd voor een signaal, tot hier en niet verder, ook in de Haagse regio.'

LEES OOK: Slachtoffer schietpartij Leiden werd al eerder beschoten