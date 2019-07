Werkstraf voor autohandelaar vanwege sjoemelen met kilometerstanden

Een 49-jarige autoverkoper uit Leidschendam is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand vanwege het terugdraaien van kilometertellers in auto’s die hij verkocht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van vijf maanden geëist, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Sinds 2014 is het terugdraaien van de kilometertellers bij wet verboden. Volgens het Openbaar Ministerie had de autoverkoper in dat jaar en in 2015 zestien auto's verkocht waarvan de kilometertellers niet klopten. Een aantal kopers deed na de aanschaf aangifte tegen de autohandelaar.

Twee weken geleden moest de ondernemer bij de Haagse rechtbank tekst en uitleg geven over zijn verkooppraktijken. Hij ontkende dat hij met de kilometerteller had gesjoemeld. Handelaren waarvan hij de auto's had ingekocht, hadden volgens hem mogelijk de kilometerteller al teruggedraaid. Of de tellers waren gewoon stuk, beweerde hij.

Kwalijke zaak

De rechtbank vindt toch bewezen dat de ondernemer uit Leidschendam in drie gevallen zelf met de kilometerstanden heeft gerommeld. Een kwalijke zaak, vindt de rechtbank. Bij de beoordeling van de technische staat en de veiligheid van een auto gaan kopers immers uit van de kilometerteller. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat die goed is. 'Door dit soort praktijken krijgt de autobranche een slechte naam', zei de rechter dinsdag bij de uitspraak.

Het was volgens het OM de eerste keer sinds de invoering van het sjoemelverbod in 2014 dat een autohandelaar zich in Nederland bij de strafrechter moet verantwoorden voor het terugdraaien van de kilometerteller.