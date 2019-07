West Wekker: RIVM waarschuwt voor smog door extreme hitte

Goedemorgen! Je hebt het vast al gemerkt: het wordt extreem warm vandaag. Gister was al de warmste 23 juli ooit gemeten en vandaag komt daar nog een schepje bovenop. Het kwik loopt op tot 36 graden. Het RIVM waarschuwt voor slechte luchtkwaliteit en smog. Ook is het hitteprotocol van ProRail van kracht. Dit en meer lees je in de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanwege de verwachte hitte zijn verschillende waarschuwingen uitgegeven. Het RIVM waarschuwt dat de kwaliteit van de lucht vandaag slecht zal zijn als gevolg van smog. Mensen die hier gevoelig voor zijn, wordt geadviseerd binnen te blijven en zware lichamelijke inspanningen te beperken. Het KNMI heeft voor dinsdag tot en met donderdag code oranje af vanwege de 'aanhoudende extreme hitte'.

ProRail en de onderhoudsaannemers zijn vandaag en morgen extra alert op de effecten van de hitte op het spoor. De aannemers hebben extra storingsploegen paraat. Om vervorming door de temperatuur op te signaleren, controleren inspecteurs voortdurend de ligging van het spoor. Op strategische plaatsen in het land staat ProRail Incidentenbestrijding klaar met extra personeel en water voor treinreizigers. Bij een storing zullen deze 'waterwagens' ook gaan rijden om reizigers in een gestrande trein een flesje aan te kunnen bieden.

Vanmiddag staat een 48-jarige boer uit Benthuizen voor de rechter omdat hij zijn dieren verwaarloosd zou hebben. In 2017 en 2018 zijn er zieke en dode dieren aangetroffen. Ook hadden dieren geen of weinig water of voer. De boer had onvoldoende schone en droge ligplaatsen gecreëerd voor zijn beesten.

Het weer: Het is zonovergoten en gaan we de hitte in, die donderdag tot zeer hoge waarden piekt; 34 tot liefst 38 graden.

Beeld: MeteoGroup

En dit moet je ook nog weten:

Zo'n 21.000 politieagenten die moeten werken tijdens de jaarwisseling krijgen op maat gemaakte oordoppen om hun oren tegen de knallen van vuurwerk te beschermen. De politie gaat mokkend over tot die aankoop, omdat het kabinet niet wil overgaan tot een vuurwerkverbod, schrijft het AD.

Gemeenten, producenten en retailers beginnen een mediacampagne om Nederlanders over te halen hun afgedankte elektronische en elektrische apparaten vaker in te leveren. Op 14 oktober starten zij de campagne Iedereen recyclet via verschillende kanalen tijdens de Nationale Recycle Week.

Vanavond op TV West: Weet je nog?

Weet je nog...? Henk Angenent won de Elfstedentocht in 1997 en weet je nog dat Haagse Lloyd zijn duivenliefde met ons deelde in 2011 en dat ontroerende interview met de 100-jarige Jansje Voorbergen in Trots. In 'Weet je nog?' kijken we elke woensdag vanaf 17.00 uur terug naar de mooiste fragmenten. Heb jij zelf een favoriet fragment dat je graag wilt terugzien, mail dan naar weetjenog@omroepwest.nl en wij zoeken het voor je op en zenden het voor je uit.

In deze aflevering zie je de schapen op camping Spijkerboor in 2011 en de Italiaanse kleermaker Antonio die afscheid neemt. De casting voor Zwartboek in 2005 komt langs en de zingende taxichauffeur Ton Baggerman in 2003.