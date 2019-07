Voedselbank Alphen dicht vanwege extreme hitte: 180 gezinnen krijgen geen pakket

De voedselbank in Alphen aan den Rijn heeft dinsdagmiddag de 'moeilijkste beslissing van de afgelopen zes jaar moeten nemen'. Door de verwachte extreme warmte deelt de Alphense voedselbank donderdag, de traditionele uitdeeldag, voor het eerst in zes jaar geen voedselpakketten uit. Voorzitter Dirk van Kampen vindt het niet verantwoord de vrijwilligers in het warme gebouw te laten werken. Ook in Boskoop houdt de voedselbank donderdag de deuren gesloten.

'Het Rode Kruis adviseert kwetsbare groepen tussen 12.00 en 16.00 uur niet naar buiten te gaan,' zegt Van Kampen. 'Onze vrijwilligers zijn vooral 60-plussers en in ons gebouw loopt de temperatuur op naar ongekende hoogtes.' Ook vindt Van Kampen het niet verantwoord de klanten met de zware voedselpakketten over straat te laten gaan. 'Zo'n pakket weegt 25 à 35 kilo en sommige klanten moeten daar 2 à 3 kilometer mee lopen.'

Wekelijks halen ongeveer 180 gezinnen pakketten op bij de Alphense voedselbank. De voorzitter denkt niet dat deze gezinnen nu een week zonder eten zitten. 'We horen van de meeste klanten dat ze met onze forse pakketten wel een aardige voorraad op kunnen bouwen.' Ook hebben sommige klanten zelf nog een klein budget om boodschappen te doen. 'Ik vermoed dat iedereen deze week wel voedsel in de kast heeft.'

Noodgevallen krijgen hulp

Bij noodgevallen zal er wel hulp zijn voor de klanten. 'Mocht een gezin echt zonder voedsel zitten, dan passen we daar wel een mouw aan. Ik ben donderdag zelf aanwezig bij onze locatie en noodgevallen kunnen we altijd helpen. We laten ze niet vallen,' zegt Van Kampen. Daarnaast roept de voedselbank mensen die iemand kennen die gebruik maakt van de voedselbank op om deze week een beetje te helpen.

Tijdens eerdere hittegolven zijn er al eens twee mensen onwel geworden bij het uitdelen van voedselpakketten. 'Dat moet absoluut nooit meer gebeuren en daarom ook deze beslissing. Toen werden twee mensen afgevoerd door een ambulance. Het was toen rond de 31 graden. Donderdag wordt het nog een stuk warmer.' Ook is het nieuwe gebouw van de voedselbank minder goed bestand tegen de warmte. 'In het vorige pand hadden we nog airconditioning. In dit gebouw niet en er staan ook nog eens twee ramen pal op de zon.'

Zware afweging

De voorzitter wil het niet op zijn geweten hebben dat personeel of klanten onwel worden bij het ophalen of uitdelen van de pakketten. 'Het was een zeer zware en moeilijke beslissing, maar mochten er ongelukken gebeuren dan weegt dat niet op tegen een keer geen voedselpakket.'