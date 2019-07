Vuurwerkfestival Scheveningen gaat niet door

Het evenement op het Scheveningse strand groeide de afgelopen jaren uit tot een van de grootste vrij toegankelijke vuurwerkevenementen van heel Europa. 'Vanwege deze enorme belangstelling zijn de veiligheidseisen voor het verkrijgen van de vergunning dan ook sterk toegenomen', legt een woordvoerster uit.

Al eerder werd bekendgemaakt dat het evenement, waar vorig jaar 400.000 mensen op af kwamen, niet meer in augustus zou plaatsvinden. Ondanks het schrijven van nieuwe veiligheidsplannen, in samenwerking met gespecialiseerde producenten, is het bestuur er niet uitgekomen met de gemeente.

'Betreur het ten zeerste'

Voorzitter Bjorn van Dijl van de Stichting International Vuurwerkfestival Scheveningen 'betreurt het ten zeerste' dat de jubileumeditie van het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen dit jaar geen doorgang kan vinden.

'Er is zoals ieder jaar ontzettend veel tijd gestoken in het schrijven van veiligheidsplannen en mobiliteitsplannen', legt Van Dijl uit. Na het indienen van het tweede veiligheidsplan kwam de gemeente volgens hem met een nieuwe lijst aan feedback en eisen. 'Zo moesten wij als organisatie onder meer de garantie geven voor het aantal personen dat zal komen, wat natuurlijk niet mogelijk is omdat het een open toegankelijk festival is.'

'Datum in september is al niet haalbaar'

Volgens de voorzitter is 'elke mogelijkheid bekeken' om tot een oplossing te komen. 'Zoals het verplaatsen van het evenement tot na de zomer en het terugbrengen van twee weekenden naar één. Desondanks voldeden de plannen niet aan de door de gemeente gestelde eisen. Gezien de hoeveelheid tijd die alle voorbereidende werkzaamheden in beslag nemen, is een nieuwe datum voor het Vuurwerkfestival in september al niet meer haalbaar.' Hij hoopt dat het Vuurwerkfestival volgend jaar wel kan doorgaan.

De gemeente laat via een woordvoerder weten het 'ontzettend jammer' te vinden dat het Vuurwerkfestival dit jaar niet kan doorgaan. Tegelijkertijd heeft de gemeente begrip voor dit besluit.

'Lessen van 2018 kwamen onvoldoende terug'

'Voor de gemeente is een veilig verloop van het evenement van groot belang', legt de woordvoerder uit. 'Dat geldt des te meer, omdat uit de evaluatie van het festival van vorig jaar naar voren kwam dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Het gaat dan onder meer om extra aandacht voor de bereikbaarheid van het evenemententerrein voor de hulpdiensten tijdens een calamiteit, het voorkomen van onbeheersbare drukte op de boulevard en een verbeterd mobiliteitsplan.'

Hij benadrukt dat deze aandachtspunten op basis van de evaluatie van de editie van 2018 door het jaar heen onveranderd zijn gebleven en steeds met de organisatie zijn gedeeld. 'Daarover zijn de afgelopen maanden ook verschillende gesprekken met de organisatie gevoerd. In de vergunning die is aangevraagd, kwamen die lessen van 2018 tot op heden helaas onvoldoende terug.'

VVD baalt

Collegepartij VVD baalt van het afblazen van het evenement. ‘Dit mooie evenement, dat bijna volledig gedragen wordt door de Scheveningse ondernemers, is één van de hoogtepunten van het jaar voor deze mensen én voor Scheveningen,' zegt VVD-raadslid Judith Oudshoorn. 'Nu lijkt het een topseizoen, vanwege het mooie weer, maar er is geen ondernemer op Scheveningen die het afblazen van het festival niet in de portemonnee gaat voelen. ‘

Judith Oudshoorn begrijpt niet waarom de gemeente er niet uit is gekomen met deze ondernemers en een ervaren organisatie. Oudshoorn: ‘Het bestuur heeft ervaren partijen aangetrokken om een gedegen veiligheidsplan te schrijven. Ook hebben zij professionals aangetrokken om het evenement te organiseren en hierover te communiceren. Als deze partijen het al niet lukt om de vergunning rond te krijgen en aangeven dat ze de witte vlag hijsen, welke eisen worden er dan wel niet gesteld?’

Van het kastje naar de muur gestuurd

De Haagse VVD is teleurgesteld dat de burgemeester en de wethouder niet samen om tafel zijn gegaan met de organisatie. 'Nu is het bestuur, dat gewoon uit hardwerkende ondernemers bestaat, van het kastje naar de muur gestuurd en wat houdt Scheveningen over? Een murw geslagen bestuur, geen vuurwerkfestival en de vraag of met deze eisen ooit een festival nog mogelijk is. ‘

