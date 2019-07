Tropische temperaturen: 100.000 keer gezocht op airco op Marktplaats

We proberen ons allemaal voor te bereiden op de warmste dagen van de week. Op Marktplaats zoeken mensen verkoeling. Er wordt massaal gezocht op trefwoorden als airco, zwembad en parasol. Nederlanders typten de afgelopen dagen 100.000 keer de zoekterm airco in.

Ook naar zwembaden (bijna 96.000 zoekopdrachten) en parasols (ruim 52.000 zoekopdrachten) is er de afgelopen dagen veel vraag. Naar ventilatoren werd 33.000 keer gezocht. Het aanbod is er ook: momenteel worden ruim 130.000 ventilatoren en airco’s, 37.000 zwembaden en meer dan 9500 parasols aangeboden.

Want heet wordt het zeker deze woensdag. Met temperaturen tussen de 30 en 34 graden in onze regio zullen heel wat mensen verkoeling zoeken op het strand. Let wel op als je de zee in gaat: door landwind is er een groter risico op afdrijven. Vergeet je natuurlijk niet goed in te smeren en drink genoeg water.

Terrasje pakken

Wil je tijdens de warmte lekker het terras op? Een horeca-adviesbureau heeft uitgezocht welke terrassen het duurst zijn. Spoiler: wie wat wil drinken op een terras in Den Haag moet wel de portemonnee trekken.

Overigens is er in heel Nederland tijdens de warme dagen kans op smog door ozon. Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit slecht wordt. Als je hier gevoelig voor bent kun je het terras beter overslaan en binnen blijven.

Let op je huisdier

Het is belangrijk dat je tijdens deze warme dagen goed op jezelf en je medemens let, maar vergeet ook vooral je vrolijke viervoeter of gezellige cavia niet. Oververhitting ligt bij je huisdier op de loer, want zij hebben veel minder zweetkliertjes dan de mens. Dat betekent dat zij hun warmte niet kwijt kunnen raken door te zweten, maar door bijvoorbeeld te hijgen of de voetzolen te koelen.

Dieren raken op een warme dag daarom snel oververhit en dat kan levensgevaarlijk zijn. Wij hebben alle tips om je trouwe huisdier koel te houden op een rijtje gezet, zodat ook zij deze warme dagen goed door kunnen komen.

Extra maatregelen op de weg en het spoor

Rijkswaterstaat, de NS, spoorwegbeheerder ProRail en vervoersmaatschappij HTM nemen tijdens de warme dagen extra maatregelen. Bij ProRail geldt zelfs code rood, omdat er kans is op extra verstoringen op het spoor als gevolg van de extreme temperaturen. Een spoorstaaf kan bij temperaturen van boven de 25 graden namelijk wel 70 graden worden. Bij deze warmte zet staal uit, waardoor een stuk spoorrail van 30 meter een centimeter langer kan worden, wat zou kunnen leiden tot kronkels in het spoor en stilvallende treinen.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers zich goed voor te bereiden en voldoende drinkwater mee te nemen, omdat door hitte de concentratie kan afnemen. Ook is het volgens de organisatie handig om een paraplu mee te nemen die als parasol kan dienen als bij pech op hulp moet worden gewacht.

Voedselbank Alphen dicht

Door de extreme warmte heeft de voedselbank in Alphen aan den Rijn 'de moeilijkste beslissing van de afgelopen zes jaar moeten nemen'. Voor het eerst in zes jaar deelt de Alphense voedselbank donderdag, op de traditionele uitdeeldag, geen voedselpakketten uit. Voorzitter Dirk van Kampen vindt het niet verantwoord de vrijwilligers in het warme gebouw te laten werken.