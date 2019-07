Tropische temperaturen: Vuilnisbakken in Den Haag voor 07.00 uur op straat

Hoe gaat de regio om met de hitte? Vuilnisophalers in Den Haag beginnen donderdag en vrijdag extra vroeg. Dat moet er volgens de afvalbedrijven voor zorgen dat de vuilnismannen klaar zijn met hun werk voor de heetste uren van de dag aanbreken. Daarom moeten de mensen kliko's of andere afvalbakken voor 07.00 uur aan de straat zetten

Tom Beugelsdijk reageert op warmterecord

ADO Den Haag-verdediger Tom Beugelsdijk heeft gereageerd op het warmterecord. In Gilze-Rijen is woensdag een temperatuur van 38,8 graden gemeten. Het oude record was 38,6 graden, op 23 augustus 1944 gemeten in Warnsveld.

Kinderopvang past programma vanwege warmte aan

Kinderen die deze vakantie op de kinderopvang zitten hebben het warm, net als de leiders en leidsters. Maar de opvanglocaties zijn wel gewoon open. Bij de organisaties Triodus en Kern Zoetermeer met vestigingen in de regio Den Haag zijn vakantieactiviteiten wel wat teruggeschroefd. 'We laten de kinderen vooral de schaduw opzoeken en veel water drinken. Dicht gaan we niet, want dan zadelen we de ouders op met een probleem', zegt een woordvoerder.

De organisatie DAK Kinderopvang zegt min of meer hetzelfde: 'We hebben een lijstje met dingen waarop ze moeten letten, maar gaan uit van gezond verstand. De jongste kinderen slapen op de groep en niet in een bedje apart. Daarnaast letten we erop dat ze veel schaduw krijgen, zich goed insmeren en veel drinken. Maar of er iets wordt geschrapt uit het programma is aan de locatiemanager zelf.'

Bij kinderopvangorganisatie Wonderland uit Leiden zorgen ze net als bij de collega's in de regio Den Haag voor veel water. 'Sommige activiteiten die echt veel buiten zijn, hebben we afgelast. Maar verder gaat alles gewoon door.' In de Sleutelstad zorgen ze dat de locaties zo koel mogelijk blijven en als klap op de vuurpijl zijn op enkele plekken de zwembadjes die normaal buiten staan, lekker binnengezet. 'Er ligt linoleum op de vloer, dat kan goed tegen een spat water.'

Watergevecht

Ook in Verpleeghuis Leythenrode van Alrijne zorggroep in Leiderdorp is het waterpret.

'Emmers, teiltjes, badjes, sponzen. plantenspuiten, waterpistolen', begint Marianne Wijtman aan een opsomming met waterrijke initiatieven die voor de bewoners voorhanden zijn. 'Dan gaan we echt lekker met water spelen. En bewoners mogen elkaar en personeel met waterballonen bekogelen. Dat is het leukste wat er is.'

Luister hier het hele gesprek van radiopresentator Bas Muijs met Marianne Wijtman terug:

Vanmiddag afkoelen op het Malieveld

Op het Malieveld wordt vanmiddag een groot watergevecht gehouden. Volgens de Facebookpagina van het event komen er honderden mensen vanmiddag om vijf uur elkaar natsproeien. Het watergevecht is een idee van de organisatie van Green Garden Festival.

Deelnemers kunnen zich verzamelen naast Paviljoen Malieveld. De organisatie zorgt voor een watertap, maar adviseert ook om zelf een gevuld waterpistool en flessen water mee te nemen. Wel worden er alleen maar gekleurde waterpistolen toegestaan.

Strand Scheveningen loopt langzaam vol

De hitte trekt nog niet extreem veel mensen naar het strand. Bij de Pier op Scheveningen liggen redelijk wat badgasten, maar er is nog plek voor zonaanbidders die de koperen ploert boven de schaduw verkiezen.

De politie op Scheveningen raadt ouders met kinderen aan om een polsbandje te halen. Deze bandjes zijn gratis verkrijgbaar op het strand. Op het bandje kunnen gegevens van de ouders worden genoteerd.

Hitte nekt paardensportevenement in Voorschoten

De kortebaandraverij in Voorschoten gaat vrijdag niet door. Vanwege de verwachte hitte heeft de Stichting Paardensport Voorschoten woensdagochtend besloten het evenement af te gelasten.

'Er wordt gesproken over code oranje', legt voorzitter Leo van Vliet uit. 'Dan is het onmogelijk, voor zowel mens als dier, om een kortebaanwedstrijd te houden. Wij betreuren dit besluit zeer, maar hebben geen andere keuze.' Vorig jaar moest de organisatie hetzelfde besluit nemen vanwege de hitte.

100.000 keer gezocht op airco op Marktplaats

We proberen ons allemaal voor te bereiden op de warmste dagen van de week. Op Marktplaats zoeken mensen verkoeling. Er wordt massaal gezocht op trefwoorden als airco, zwembad en parasol. Nederlanders typten de afgelopen dagen 100.000 keer de zoekterm airco in.

Ook naar zwembaden (bijna 96.000 zoekopdrachten) en parasols (ruim 52.000 zoekopdrachten) is er de afgelopen dagen veel vraag. Naar ventilatoren werd 33.000 keer gezocht. Het aanbod is er ook: momenteel worden ruim 130.000 ventilatoren en airco’s, 37.000 zwembaden en meer dan 9500 parasols aangeboden.

Want heet wordt het zeker deze woensdag. Met temperaturen tussen de 30 en 34 graden in onze regio zullen heel wat mensen verkoeling zoeken op het strand. Let wel op als je de zee in gaat: door landwind is er een groter risico op afdrijven. Vergeet je natuurlijk niet goed in te smeren en drink genoeg water.

Terrasje pakken

Wil je tijdens de warmte lekker het terras op? Een horeca-adviesbureau heeft uitgezocht welke terrassen het duurst zijn. Spoiler: wie wat wil drinken op een terras in Den Haag moet wel de portemonnee trekken.

Overigens is er in heel Nederland tijdens de warme dagen kans op smog door ozon. Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit slecht wordt. Als je hier gevoelig voor bent kun je het terras beter overslaan en binnen blijven.

Let op je huisdier

Het is belangrijk dat je tijdens deze warme dagen goed op jezelf en je medemens let, maar vergeet ook vooral je vrolijke viervoeter of gezellige cavia niet. Oververhitting ligt bij je huisdier op de loer, want zij hebben veel minder zweetkliertjes dan de mens. Dat betekent dat zij hun warmte niet kwijt kunnen raken door te zweten, maar door bijvoorbeeld te hijgen of de voetzolen te koelen.

Dieren raken op een warme dag daarom snel oververhit en dat kan levensgevaarlijk zijn. Wij hebben alle tips om je trouwe huisdier koel te houden op een rijtje gezet, zodat ook zij deze warme dagen goed door kunnen komen.

Extra maatregelen op de weg en het spoor

Rijkswaterstaat, de NS, spoorwegbeheerder ProRail en vervoersmaatschappij HTM nemen tijdens de warme dagen extra maatregelen. Bij ProRail geldt zelfs code rood, omdat er kans is op extra verstoringen op het spoor als gevolg van de extreme temperaturen. Een spoorstaaf kan bij temperaturen van boven de 25 graden namelijk wel 70 graden worden. Bij deze warmte zet staal uit, waardoor een stuk spoorrail van 30 meter een centimeter langer kan worden, wat zou kunnen leiden tot kronkels in het spoor en stilvallende treinen.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers zich goed voor te bereiden en voldoende drinkwater mee te nemen, omdat door hitte de concentratie kan afnemen. Ook is het volgens de organisatie handig om een paraplu mee te nemen die als parasol kan dienen als bij pech op hulp moet worden gewacht.

Voedselbank Alphen dicht

Door de extreme warmte heeft de voedselbank in Alphen aan den Rijn 'de moeilijkste beslissing van de afgelopen zes jaar moeten nemen'. Voor het eerst in zes jaar deelt de Alphense voedselbank donderdag, op de traditionele uitdeeldag, geen voedselpakketten uit. Voorzitter Dirk van Kampen vindt het niet verantwoord de vrijwilligers in het warme gebouw te laten werken.