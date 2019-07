Chateau Meiland maakt kans op Televizier-Ring: 'Wat een gíller!'

'Wat een gíller!', zegt Martien Meiland over de nominatie. Martien en zijn gezin werden in 2006 bekend door een aflevering van Ik Vertrek. Na twee jaar gaan ze terug naar Noordwijk. Dertien jaar later gaan ze opnieuw het avontuur aan en kopen ze weer een kasteel in Frankrijk. SBS6 volgt de verbouwing en de start van Chateau Marillaux in de streek Limoges.

Sindsdien is het een gekkenhuis voor Martien. Zijn chateau is tot eind van het jaar volgeboekt en hij wordt columnist bij de Privé, maakte De Telegraaf eerder deze week bekend. In de laatste aflevering van Chateau Meiland werd bekend dat er een tweede seizoen komt.

Uitreiking Ring

Of Martien en co de Ring ook echt gaan winnen weten we pas 9 oktober. Na een online stemronde blijven er drie tv-programma's over.

