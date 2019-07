Het wordt nog warmer: 'Duik de bieb in en eet genoeg'

Nederland moet zich voorbereiden op een nieuw hitterecord donderdag. Het kan op sommige plekken in Nederland misschien wel 40 graden worden. Ook in onze regio wordt het snikheet, met temperaturen tot zo'n 38 graden. Het Rode Kruis is voorbereid, maar waarschuwt mensen om ook zelf voorzorgsmaatregelen te nemen. 'Want dit wordt geen dag als alle andere.'

'Deze hete dagen staan voor ons in het teken van het helpen en informeren van mensen', vertelt Sanne Over van het Rode Kruis. 'Onze vrijwilligers houden hier rekening mee. Bij een noodsituatie zijn ze bereid te helpen waar nodig.'

Over benadrukt dat er deze donderdag - waarvoor code oranje is afgegeven - vooral goed gelet moet worden op mensen die niet goed tegen de warmte kunnen. 'Zoals ouderen, chronisch zieken en kinderen. Ouderen hebben namelijk een verminderde dorstprikkel en kinderen denken er zelf weinig aan om voldoende te drinken. Daar moeten ouders dus op letten.' Daarnaast raadt ze aan om kinderen een petje op te doen, hen goed in te smeren en hen niet in de zon te laten spelen.

Eet genoeg!

Naast de gebruikelijke tips - zoals het afkoelen van je huis en het vermijden van zware lichamelijke inspanningen - is genoeg eten ook van het grootste belang. 'Veel mensen hebben daar met dit weer niet zo'n zin in', weet Over. 'Maar als je te weinig eet, kun je in combinatie met de zon makkelijk een flauwte krijgen of je juist daardoor niet lekker gaan voelen.'

Ook moeten mensen goed nadenken wat ze aandoen met dit extreme weer. 'Shirts met of zonder mouwen maakt weinig uit, maar kies geen zwart shirt want dat trekt warmte aan. Kleed je luchtig, kies voor kleren van katoen of linnen. Dat ademt heel goed.'

Zo koel je af

Wie het veel te warm krijgt, geeft ze de tip een nat washandje of een natte handdoek in de nek of op de polsen te leggen. 'Dan koel je af. En als je het thuis echt niet kan uithouden, bedenk je dan dat bijna alle openbare gebouwen airco hebben. Bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar heb je wifi, kun je iets lezen of een filmpje kijken.'

In supermarkten is het ook vaak koel, maar Over benadrukt op te passen met het halen van boodschappen. 'Met name tussen 12.00 en 16.00 uur, dan is het namelijk het heetst van de dag. 'Ga dan niet met zware tassen zeulen in de zon. Kies voor de avond. Veel winkels zijn tenslotte tot 22.00 uur open.'

