Steeds minder baby's ingeënt: 'Ik twijfelde, maar heb het uiteindelijk toch gedaan'

'Mijn twijfels over vaccineren onstonden toen mijn oudste dochter geprikt moest worden.' Lettie Huisman (41) schaamt zich nu een beetje als ze het vertelt. 'Ik ging op internet zoeken en werd bevestigd in mijn angst. Want een naald in je baby laten zetten, dat wil je toch eigenlijk niet? Zo'n klein hummeltje pijn doen.'

Ouders die twijfelen over nut en noodzaak van vaccineren zijn er steeds meer. In Den Haag zorgt dat mede voor een daling van de vaccinatiegraad, net als in andere grote steden als Amsterdam en Rotterdam. De gemeente heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met ouders en zorgorganisaties om erachter te komen hoe twijfelende ouders te helpen zijn bij het vinden van de juiste informatie.

Wat is echt en wat is nep?

Op internet is de afgelopen jaren namelijk een woud ontstaan aan informatie, waar echt moeilijk van nep is te onderscheiden. Zo gaan geruchten dat vaccins autisme kunnen veroorzaken. Ondanks dat wetenschappelijk onderzoek dat weerspreekt, worden die bewijzen online keihard tegengesproken.

'Ik zocht op bijwerkingen en dan krijg je een hele lijst met gevaarlijke bijwerkingen en daar schrik je dan als onzekere moeder wel van.' De websites die Lettie bezoekt in haar zoektocht naar informatie zien er volgens haar betrouwbaar uit, maar bronnen die beweringen zouden moeten staven, ontbreken. Via sociale media komt ze in contact met andere twijfelende ouders, die haar twijfels versterken.

Even wat cijfers: Het aantal gevaccineerde Haagse kinderen tot 2 jaar daalt al jaren. Vanaf 2017 komt de vaccinatiegraad in Den Haag niet meer boven de 90 procent uit. Volgens het RIVM is 95 procent de 'veilige' grens om de verspreiding van ziektes als de mazelen of kinkhoest te voorkomen. Vanaf 2017 komt de vaccinatiegraad in Den Haag al niet meer boven de 90 procent uit. Het aantal jonge kinderen dat nu is ingeënt tegen bof, mazelen, rode hond is inmiddels gezakt naar 87,9 procent.

Wie twijfelt?

Algemeen bekend is dat in de zogenoemde Biblebelt het percentage niet gevaccineerde kinderen het hoogst is. Van Zeeland tot in Overijssel loopt een strook van streng gelovige dorpen en steden waar ouders besluiten geen gebruik te maken van het rijksvaccinatieprogramma uit geloofsovertuiging. Dat verklaart voor een groot deel waarom in de Krimpenerwaard bijvoorbeeld de vaccinatiegraad het laagst is in onze regio: 84,9 procent van de jonge kinderen daar is gevaccineerd.

In een stad als Den Haag speelt iets anders, volgens jeugdarts Yvonne Turfboer. Daar speelt geloof een beperkte rol. 'Wij zien ouders die twijfelen van allerlei komaf, uit verschillende lagen van de bevolking. Een grote rol speelt de in mijn ogen verkeerde informatie die die ouders dan vinden op het internet.'

Verbeteren informatie

Waar de groep vaccinatietwijfelaars precies uit bestaat, is niet bekend. Daar zou wat jeugdarts Turfboer betreft onderzoek naar moeten worden gedaan. Tot die tijd lijkt het verbeteren van de informatieverstrekking op voorhand de meeste kans van slagen te hebben. Daarbij moeten gemeente en artsen oppassen dat ze niet te veel hun best doen om twijfelaars te overtuigen, denkt Lettie Huisman.

'Ik denk dat het belangrijk is dat de man in de witte jas die zegt 'mevrouwtje dat doen we nu eenmaal zo', op een andere manier gaat praten met vaders en moeders die twijfelen over vaccineren. Benoem de twijfel, en kijk of je een ouder kunt uitdagen om opnieuw onderzoek te doen of dat wat ze gelooft ook echt klopt.' Inmiddels zijn beide dochters van Lettie gevaccineerd.

