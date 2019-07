West Wekker: NK atletiek barst los in Den Haag op snikhete dag

Goedemorgen! Het is 25 juli, de dag dat het heter dan ooit gaat worden - áls de voorspellingen uitkomen. De vorige heetste 25 juli was in 2006. Het is ook de dag dat we in 2015 een zware zomerstorm over ons heen kregen, de zwaarste sinds 1901. Maar wat staat ons vandaag te wachten? Je leest het in de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten?

Nou, natuurlijk nog een dag de effecten van de Afrikaanse wind die onze kant op is gewaaid. We gaan ontdekken wat dat betekent voor stratenmakers, mensen op het strand en het openbaar vervoer. En het Rode Kruis heeft tips; niet alleen voor het individu, maar ook voor gemeentes. Meer daarover vandaag op 89.3 FM Radio West, TV West en online.

De Nederlandse kampioenschappen atletiek beginnen in Den Haag. Verspringen is het eerste onderdeel en dat wordt gedaan op het Plein. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Wij gaan kijken of de deelnemers goed zijn voorbereid en ook dat kun je volgen via al onze kanalen.

En de rechter buigt zich over de zaak tegen twee mannen die bijna een kwart miljoen euro zouden hebben gestolen uit geldwagens in Naaldwijk en Rijsbergen. Respectievelijk 20 en 24 maanden cel eiste het Openbaar Ministerie tegen Serdar I. (24) uit Schiedam en Batanay C. (25) uit Vlaardingen. Volgens hun advocaten hebben ze niets met de diefstallen te maken.

Het weer: Zonnig en weer erg heet, het wordt 34 tot 37 graden. De wind is oostelijk en zwak tot matig.

En dit moet je ook nog weten:

Mensen die vandaag vanaf Schiphol vliegen, krijgen het advies om hun vlucht vooraf goed in de gaten te houden. Door een storing in de brandstoftoevoer van vliegtuigen werden gisteren 180 vluchten geannuleerd. Honderden reizigers strandden daardoor op de luchthaven.

We kopen steeds meer spullen bij webshops in andere landen. In de eerste drie maanden van dit jaar gaven Nederlanders ongeveer 390 miljoen euro uit in buitenlandse webwinkels.

En acteur Rutger Hauer is gisteren op 75-jarige leeftijd overleden. Hij wordt beschouwd als een van de grootste Nederlandse acteurs. Hauer werd onder meer beroemd door zijn rollen in Turks Fruit en Soldaat van Oranje.



Fijne dag!