Extreem heet: tropennacht op komst na warmste dag ooit

Nog lang warm

We hebben de heetste uren van deze dag achter ons gelaten. Halverwege de avond ligt de temperatuur op de meeste plekken in onze regio nog boven de 30 graden. Vannacht blijft het uitzonderlijk warm en kunnen we ons opmaken voor een tropennacht. De temperatuur komt vannacht uit tussen de 22 en 25 graden. In Den Haag blijft het waarschijnlijk in de nacht 'zomers warm' en wordt het niet kouder dan 25 graden. Ook vrijdag krijgen we een snikhete dag, maar het wordt iets minder heet dan donderdag. Lees er meer over op onze weerpagina.

Warmste dag ooit gemeten

Op het KNMI-weerstation in Voorschoten kwam de temperatuur donderdagmiddag uit op 35,5 graden. Nooit eerder werd het zo warm in onze regio. Op het voormalige weerstation in Valkenburg werd op 4 augustus 1990 34,6 graden. Dat was tot nu toe de hoogst gemeten temperatuur.

Bovendien werd het record van de hoogste temperatuur ooit in Nederland gebroken: in het Brabantse Gilze-Rijen is het 40,5 graden geworden.

Zestien kinderen onwel

Op een zomerkamp in het Utrechse Leusden zijn twintig kinderen onwel geraakt. Zestien kinderen uit Rijnsburg zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn volgens de organisatie van het zomerkamp 'in goede handen en aanspreekbaar'.

Smogalarm

Het RIVM heeft voor het grootste gedeelte van Zuid-Holland een smogalarm afgegeven. Dat betekent dat de luchtkwaliteit 'zeer slecht' te noemen is. Het RIVM adviseert mensen die klachten ondervinden om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Via deze kaart kun je in de gaten houden hoe de luchtkwaliteit op dit moment bij jou in de buurt is.

Wijnen, wijnen, wijnen

Martien van het televisieprogramma Chateau Meiland heeft de ultieme tip om om te gaan met de hitte: lekker wijnen! En daar hoort natuurlijk een verkoelend ijsklontje in, maar dat gaat niet helemaal goed bij de in Frankrijk wonende Noordwijker.

Op de kinderboerderij

Wij hebben genoeg manier om de hitte te verdragen, maar hoe zit het met de dieren op de kinderboerderij? Onze verslaggever Curt Fortin ging lang bij kinderboerderij 't Akkertje in Rijswijk om te kijken hoe daar wordt omgegaan met de warmte.

De zee geeft verkoeling

Deze mensen zoeken op Scheveningen de koelte op in zee. Verslaggever Curt Fortin kwam ze vergezellen.

Niet alleen de zee, maar ook de brandweer zorgt voor verkoeling. Bij Huttenbouw in Leiderdorp wordt de brandweerspuit aangezet, zodat de kinderen niet oververhit raken.

En goed nieuws voor recreatiegebied Delftse Hout: er kan weer gezwommen worden! De afgelopen dagen was de grote plas in het recreatiegebied dicht, vanwege de bestrijding van blauwalg. Dat heeft positief uitgepakt, want de behandeling is geslaagd. De omgevingsdienst heeft het negatief zwemadvies ingetrokken zodat er weer heerlijk verkoeling kan worden gezocht in de zwemplas.

Goed smeren, goed blijven drinken

De zon heeft een kracht van 7 vandaag. Dus goed smeren, goed blijven drinken en ook goed eten. Dat tipt het Rode Kruis vandaag.

Afkoelen in SnowWorld

Wie donderdag flink wil afkoelen kan dat bijvoorbeeld doen in SnowWorld Zoetermeer. Tussen 13.00 en 16.00 kun je met je zwemband van de piste afglijden. Let wel op: het is met een temperatuur tussen de -5 en -8 graden fors kouder dan buiten. Neem dus warme kleding en handschoenen mee.

Heet, heter, heetst

Hoewel de temperaturen nu hard stijgen, was dat een paar weken geleden wel anders. Net toen ons Op de Kaart-team naar de nudistencamping in Reeuwijk ging... zul je net zien. Maar dat weerhield onze verslaggever Pim niet om toch zijn kleren uit te doen. 'Het was wel heel koud', zegt Pim.

Op de Kaart is vanavond om 17.00 uur te zien op TV West en wordt daarna elk uur herhaald.

Extra vroeg beginnen

En vanwege de verwachte warmte beginnen veel mensen extra vroeg. Zo ook de vuilnisophalers in Den Haag. Door vroeger te beginnen zijn de vuilnismannen klaar met hun werk voor de heetste uren van de dag aanbreken. Daarom moeten de mensen kliko's of andere afvalbakken voor 7.00 uur aan de straat zetten.

Ook de stratenmakers beginnen vroeg donderdag. De zweetparels staan nu al op hun voorhoofd. 'We beginnen vandaag om 5.30 uur en stoppen er rond 13.00 uur mee. Normaal beginnen we met normale temperaturen rond 7.00 uur', zegt een van de bouwvakkers. 'Nu is het nog heerlijk. Zomerse temperaturen, maar dan normaal. Als het straks warmer wordt moet je echt kappen, want het is niet te doen. Als je je armen dan beweegt, vliegen de zweetdruppels alle kanten op.'

Onze verslaggever Lot van Bree rijdt door de regio en is de hele dag te horen met hete updates op 89.3 Radio West.

In de schaduw trainen

Ook de voetballers van ADO Den Haag houden zich aan een hitteplan. De training van donderdag gaat wel door, maar begint een stuk vroeger. Ook probeert het team van trainer Fons Groenendijk zoveel mogelijk in de schaduw te trainen.

En dat gaat maar net goed met die bal...

Fonteintjes uit

Op de Lammermarkt en Beestenmarkt in Leiden zijn de fonteintjes uitgezet om problemen met de waterkwaliteit te voorkomen. Door de hoge temperaturen kunnen schadelijke bacteriën zich snel vermenigvuldigen.

Ook in Boskoop wordt er van alles gedaan om de warme temperaturen de baas te blijven. De brandweer en winkeliers houden daar een waterfestijn op het plein aan de Burgemeester Colijnstraat. Er worden gratis ijsjes uitgedeeld. Kinderen onder 12 jaar moeten onder begeleiding van een volwassene komen. Het spektakel duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

Warme uniformen

Ook politie-agenten zijn vandaag buiten aan het werk. Op het strand in Katwijk en Noordwijk lopen agenten met het warme, reguliere uniform aan. Het 'oude' stranduniform van de politie, dat voor veel meer verkoeling zorgt, mogen agenten niet meer dragen.

De politievakbond ACP roept leidinggevenden op om, waar mogelijk, kleine aanpassingen door te voeren in het uniform.

Rode Kruis

Het Rode Kruis waarschuwt mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen. Sanne Over van het Rode Kruis benadrukt dat er deze donderdag - waarvoor code oranje is afgegeven - vooral goed gelet moet worden op mensen die niet goed tegen de warmte kunnen. 'Zoals ouderen, chronisch zieken en kinderen. Ouderen hebben namelijk een verminderde dorstprikkel en kinderen denken er zelf weinig aan om voldoende te drinken. Daar moeten ouders dus op letten.'

Naast de gebruikelijke tips - zoals het afkoelen van je huis en het vermijden van zware lichamelijke inspanningen - is genoeg eten ook van het grootste belang. 'Veel mensen hebben daar met dit weer niet zo'n zin in', weet Over. 'Maar als je te weinig eet, kun je in combinatie met de zon makkelijk een flauwte krijgen of je juist daardoor niet lekker gaan voelen.'

Zoek ook lekker de koelte op bij het water, want in de stad kan het heel heet worden. Daar zijn minder bomen en planten, legt Charlotte Bos van Duurzaam Den Haag uit.

Let ook goed op de dieren vandaag

Vanwege de hitte heeft de gemeente Zoetermeer besloten om de kinderboerderijen vanmiddag te sluiten. Speelboerderij Buitenbeest en kinderboerderij Balij en Weimolen zijn vanaf 15.00 uur gesloten.