Robert laat sleutels vallen en vist WO II-bom op: 'Je weet nooit of zo'n ding afgaat'

Stel: je sleutels vallen in het water. Je vist ze op en je haalt niet alleen je sleutels, maar ook een explosief omhoog. Het overkwam Robert Harms uit Den Haag woensdagavond. 'Je ziet pas écht wat het is als 'ie boven water is.'

Met een paar vrienden was de Hagenaar nog even gaan varen om ergens een biertje te pakken. Hij woont in een woonark aan het water langs de Soestdijksekade in Den Haag. 'Toen we terug waren en ik langs het water liep, liet ik de sleutels van de boot in het water vallen', vertelt Robert. 'Niets aan de hand. Je laat wel eens vaker iets vallen als je aan het water woont. Dus we pakten een magneet om de sleutels weer op te vissen.'

Een van de vrienden van Robert trok vervolgens met magneet en touw ten strijde. 'Eerst haalden we een schep boven water. Daarna zaten m'n sleutels eraan, maar ook met nóg iets zwaars eraan.' Robert dacht meteen aan een explosief, zegt hij. 'We haalden 'm op de kant en zagen toen pas echt wat het was. Een van die gasten wilde de magneet er toen nog af halen, maar dat leek me niet verstandig. Je weet nooit of zo'n ding nog afgaat.'

'Op scherp'

De politie werd gebeld en daarna kwam ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) erbij. En het bleek inderdaad om een echt explosief te gaan. 'Ze vertelden me dat 'ie op scherp stond', zegt Robert. 'En dat het vroeger voor luchtafweergeschut werd gebruikt.'

Een woordvoerder van de politie bevestigt het verhaal van Robert. 'Het was een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. De EOD heeft het meegenomen naar het Zuiderstrand, om het daar tot ontploffing te brengen.'

Magneetvissen sterk afgeraden

De Koninklijke Landmacht liet afgelopen weekend nog weten dat de EOD de handen vol heeft aan vondsten door magneetvissers. Dit jaar moesten ze al 98 keer uitrukken, terwijl dat in heel 2018 78 keer was. Vaak zijn het bommen of granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Een woordvoerder van de Koninklijke Landmacht waarschuwde daarom ook dat er risico's zitten aan magneetvissen. 'Wij raden magneetvissen sterk af.'

Ze hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat woonarkbewoner Robert een carrière als magneetvisser ambieert. 'Nee hoor', lacht hij. 'Ik ben nog druk zat met mijn huidige baan en de coverband waarin ik speel.' Al werd het woensdag nog wel een mooie avond, blikt hij terug. 'Het werd heel gezellig op straat, want iedereen kwam erbij.'

