Vaccinatieplan Den Haag: informatie en openingstijden inenten aanpassen

Uit gesprekken met ouders, zorgpersoneel en communicatiedeskundigen blijkt dat er op dit moment te weinig informatie is die aansluit bij waar ouders mee worstelen: veel en vaak onjuiste informatie op internet en wantrouwen in de overheid. Daarnaast is onduidelijk waar de groep ouders die besluit hun kind niet in te laten enten precies uit bestaat.

'We weten uit een landelijke beeld dat er een gelovige groep is en dat een deel bestaat uit hoogopgeleide mensen', vertelt een gemeentewoordvoerder. 'Maar van het grootste deel weten we ook dat die dit soort dingen vergeet of inenten geen prioriteit vindt hebben.' Ook zou een deel bestaan uit mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven.

Lettie twijfelde of ze haar kind moest laten vaccineren



Mobiel vaccinatieteam

De gemeente laat daarom de doelgroep onderzoeken, om zo de informatie af te stemmen op al die mogelijk verschillende ouders. Ook krijgt personeel van de verschillende centra voor Jeugd en Gezin trainigen hoe beter met twijfelende ouders om te gaan. Door de toegang tot internet beschikken ouders tegenwoordig over een veelvoud aan voorkennis waardoor een andere aanpak nodig is, aldus de gemeente.

Om ouders te bereiken die niet met hun kind naar een consulatiebureau durven te gaan, gaat de gemeente vaccinatieteams inzetten die ook op scholen of bij mensen thuis kunnen komen. Tegen 2022 moeten deze en bovenstaande maatregelen de vaccinatiegraad hebben verhoogd naar 95 procent. Dat is volgens deskundigen de grens om de verspreiding van ziektes als de mazelen of kinkhoest te voorkomen. Dit jaar is krap 88 procent van de kinderen tot 2 jaar ingeënt.



LEES OOK: