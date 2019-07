Tunnelboor RijnlandRoute gaat van start met een 'goddelijke' naam

Over een half jaar, na bijna tweeëneenhalve kilometer geboord te hebben, komt de tunnelboormachine ter hoogte van de Leidse wijk Stevenshof op haar bestemming aan. In 2020 legt Gaia dezelfde afstand nog een keer af voor de tweede tunnelbuis.

De naam van de tunnelboor is bedacht door leerlingen van groep 8 van de Anne Frankschool in Leiden. Gaia is de Griekse godin van de aarde, een toepasselijke naam dus. Dat vond het publiek, dat via de website van de provincie Zuid-Holland uit drie tunnelnamen mocht kiezen, ook.

Inzegening door priester

Voor dat een tunnelboormachine gebruikt wordt voor een project, is er een hele ceremonie. Dat is traditie in de tunnelbouw. De inzegening van Gaia werd verricht door een priester. Daarna werd de beschermvrouwe van het boorteam van Comol5 voorgesteld. Zij is als het ware de bovenbuurvrouw van de tunnel.

In de startschacht, waar de tunnelboormachine begint, werd een beeld van de heilige Barbara geplaatst. Daarmee wordt ook een andere traditie in ere gehouden. De heilige Barbara is al sinds de middeleeuwen de beschermheilige van de mijnbouw. Sinds de eerste geboorde tunnel in Nederland in 1999 is het beeldje van de heilige Barbara in de tunnelbouw een vertrouwd gezicht.

Volg de boor

Binnenkort start het boren: onder de Vliet door, de monumentale Zilverfabriek en het landgoed Berbice, de sportvelden, de spoorlijn en de hoogspanningsmasten. Vanaf 5 augustus kan men via www.volgdeboor.nl de locatie van de tunnelboormachine op de voet volgen.

De provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de aannemers Comol5 en Boskalis bouwen de RijnlandRoute. Het project RijnlandRoute is een nieuwe weg tussen Katwijk - via de A44 - en de A4 bij Leiden. De weg moet huidige knelpunten oplossen en bijdragen aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De verwachting is dat de Rijnlandroute in 2022 helemaal klaar zal zijn.

