Deskundigen in zaak moord op cafébaas opnieuw gehoord

De drie deskundigen die gekeken hebben naar de doodsoorzaak van cafébaas Lian Boel (52) moeten nog een keer worden gehoord. Dat heeft de Haagse rechtbank donderdag besloten. De advocaat van verdachte Michael L. (47) had ook gevraagd om de vrijlating van zijn cliënt, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

De Rijswijkse Michael L. en zijn schoonvader Lian Boel uit Maassluis zouden op 13 maart 2018 ruzie hebben gekregen in het huis van de verdachte. Volgens L. is hij daarbij uiteindelijk op het slachtoffer, zijn ex-schoonvader, gevallen. Als de verdachte doorkrijgt dat Boel mogelijk is overleden, neemt hij naar eigen zeggen een hand pillen en kruipt geschrokken in bed.

Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer een gebroken tongbeen had. Volgens het Openbaar Ministerie veroorzaakt doordat de verdachte het slachtoffer heeft gewurgd. Maar de verdachte zegt ook donderdag weer dat hij dat niet heeft gedaan. 'Ik heb spijt, maar ik heb hem niet gewurgd.' Volgens de verdachte is het letsel ontstaan door de val. Hij zou daarbij met zijn arm op de hals van het slachtoffer zijn geklapt.

Twijfel over doodsoorzaak

Meerdere deskundigen hebben dit scenario inmiddels bestudeerd. Onder wie een deskundige uit Canada. Zij hebben ook gekeken naar het hart van het slachtoffer. Dit hart zou mogelijk vergroot zijn geweest. Is dat dan de doodsoorzaak? Nu uit de rapportages daar nog geen eenduidig antwoord naar voren komt, moeten de deskundigen dus nog een keer worden gehoord.

De advocaat van verdachte L. zegt tevreden te zijn met dit besluit van de rechter. 'Dit punt is te cruciaal. We kunnen nu niet verder met de zaak.' Aan de andere kant is hij het niet eens met de beslissing om zijn cliënt niet vrij te laten. 'Er is duidelijk twijfel over de doodsoorzaak. Bij twijfel hoor je mijn cliënt naar mijn mening vrij te laten.'

Golf van opluchting

Het slachtoffer, cafébaas Boel, was een bekend gezicht in zijn woonplaats Maassluis. Er was dan ook veel publiek aanwezig bij de zitting. Op het moment dat de rechter aangaf dat verdachte vast blijft zitten, ging er een golf van opluchting door de zaal. Eerder werd het één van de nabestaanden allemaal te veel. 'Het gaat hier wel om mijn man', waarop ze tijdelijk de zaal verliet.

De rechter hoopt dat de deskundigen in oktober van dit jaar gehoord kunnen worden zodat de zaak inhoudelijk verder kan gaan in november. De rechter: 'Er is ons alles aan gelegen deze zaak voor het einde van het jaar af te ronden.'

