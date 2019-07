Explosieve stijging daklozen Den Haag: 'Zilverstraat heropenen'

De gemeente Den Haag zou de nachtopvang in de Zilverstraat moeten heropenen. Volgens Klaas Koffeman van het Straatpastoraat kan dat één van de oplossingen zijn om de explosieve stijging van het aantal daklozen in Den Haag het hoofd te bieden.

Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) publiceerde een dag eerder cijfers waaruit blijkt dat het aantal gezinnen dat dakloos is of dreigt te raken, sinds 2015 enorm is toegenomen. De gezinsopvang zit helemaal vol, waardoor er steeds vaker een beroep moet worden gedaan op hotelruimte. Ook het aantal individuele daklozen blijft toenemen.

In 2015 deden nog 172 gezinnen een beroep op de opvang, vorig jaar waren dat er al 292 en in de eerste kwartaal van dit jaar hebben zich al 91 gezinnen gemeld die dakloos zijn of dat op korte termijn dreigen te worden. Als de trend zich voortzet komt het aantal eind dit jaar uit op rond de 350. Verantwoordelijk wethouder Van Alphen spreekt in zijn brief aan de raad van een explosieve stijging. Ook het aantal individuele dak- en thuislozen stijgt van 767 in 2016 naar 1062 afgelopen jaar. Vorig jaar heeft de wethouder al een actieplan gelanceerd om de situatie te verbeteren.

'Na-ijl-effecten van economische crisis'

Volgens Koffeman van het Straatpastoraat zijn er verschillende redenen te verzinnen waardoor de stijging is ontstaan. 'Meer beperkte opnamecapaciteit van de GGZ-psychiatrie - ook de ambulante GGZ-hulp - en daardoor belanden mensen die eigenlijk ziek zijn in de maatschappelijke opvang, waar ze niet thuishoren. Daarnaast vallen jongeren in de jeugdzorg tussen wal en schip als ze 18 worden. Verder zie je de na-ijl-effecten van de economische crisis: zelfstandigen die financieel aan de grond raken zonder vangnet.'

Maar de belangrijkste reden is volgens het Koffeman: 'We weten dat minder mensen uitstromen vanwege een gebrek aan sociale huurwoningen.' Daar moet de politiek actie op ondernemen, vindt Koffeman. Naast de heropening van de nachtopvang van de Zilverstraat, zou dat een oplossing van het alsmaar groter wordende probleem kunnen zijn.

PvdA: 'Opvang slibt dicht'

De Haagse politiek reageert bezorgd op het nieuws. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster noemt het 'triest'. De sociaaldemocraat zegt: 'Het stadsbestuur doet veel om de opvang te verbeteren, daarvoor heb ik waardering. Maar de opvang slibt dicht, omdat mensen niet kunnen uitstromen naar een betaalbaar huis.' Hij roept het stadsbestuur op: 'We hebben veel, veel te weinig betaalbare woningen. Er is veel meer actie nodig.'

Coalitiepartij GroenLinks pleit ook voor meer sociale huurwoningen. Raadslid Serpil Ates: 'We houden het college aan die afspraak. Maar ook: voorkomen is beter dan genezen, zoals extra inzet op de zogeheten 'vroegsignalering' om huisuitzettingen te voorkomen.'

D66: 'Uitbreiden klantreis in schuldhulpverlening'

D66-raadslid Marieke van Doorn vindt het 'zorgelijk' dat er steeds meer Haagse gezinnen op straat komen te staan. D66 wil dat de wethouder de 'klantreis' in de schuldhulpverlening uitbreidt. Van Doorn legt uit: 'Bij de klantreis kijk je wat je als mens nodig hebt; wat is jouw sterke kant en kracht, in plaats van te kijken naar bureaucratische, administratieve en procesmatige zaken. Deze methode is bewezen succesvol, kost een paar centen, maar werkt preventief heel goed. Het voorkomt dat de gemeente hotelkamers moet blijven huren om gezinnen met kinderen van de straat te houden, want dat kost ook geld.'

