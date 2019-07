Warmste dag ooit in regio: 37 graden

'Het is nooit eerder sinds de metingen zo warm geweest in onze regio', meldt weerbedrijf MeteoGroup. 'In Gouda en Alphen aan den Rijn is het op dit moment zo'n 37 graden.' Bij Voorschoten, waar het enige officiële KNMI-weerstation in onze regio staat, werd met 35,5 graden ook de hoogste temperatuur ooit gemeten.

Het vorige record stond op 34,6 graden. Dat was op 4 augustus 1990 in Valkenburg. Enkele jaren geleden is het meetstation verplaatst naar Voorschoten. De nieuwe locatie werd gekozen omdat die het meest vergelijkbaar bleek te zijn met Valkenburg. Een woordvoerder van MeteoGroup maakt wel een kleine kanttekening: beide locaties zijn niet een-op-een te vergelijken, vanwege de verschillende ondergronden.

Andere meetstations rondom onze regio laten dat ook zien: bij Rotterdam The Hague Airport is een temperatuur van 36,5 graden gemeten. Vlak over de grens bij Utrecht stond het kwik op 36,0 graden. Bij Hoek van Holland werd zelfs 38,8 graden gemeten. 'Ik kan me zo voorstellen dat in de duingebieden rondom Kijkduin en Katwijk dezelfde hoge temperaturen zijn gehaald.'

Gilze-Rijen door grens van 40 graden

Voor het eerst is donderdag in ons land een temperatuur van boven de 40 graden gemeten. Op vliegbasis Gilze-Rijen steeg het kwik om 14.54 uur naar 40,4 graden, laat het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) weten. Kort ervoor had het Brabantse weerstation al het Nederlandse hitterecord gebroken. Om 14.40 uur werd een temperatuur van 39,4 graden gemeten.

Het oude record stond op naam van Eindhoven. Daar was het woensdag 39,3 graden. De temperatuur van 42 graden die donderdag in Deelen bij Arnhem werd geregistreerd, is ongeldig verklaard door het KNMI. Het vorige temperatuurrecord had 75 jaar standgehouden. Op 23 augustus 1944 werd een temperatuur van 38,6 graden gemeten in het Gelderse Warnsveld.

