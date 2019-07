Zeker twintig kinderen uit Rijnsburg onwel door hitte, meerderen overnachten in ziekenhuis

Zeker twintig kinderen uit Rijnsburg zijn donderdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze door de hitte onwel waren geworden op een kampeerboerderij in Leusden. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Twee of drie kinderen moeten volgens de organisatie van het kamp uit voorzorg de nacht doorbrengen in het ziekenhuis. De rest wordt donderdagavond nog opgehaald of naar huis gebracht.

Kinderartsen en verpleegkundigen bieden daar zo nodig medische zorg. Omdat het een grote groep is, is er ook een ruimte voor ouders geopend. Het calamiteitenhospitaal is niet opengesteld, wel wordt van de faciliteiten daarvan gebruikgemaakt, aldus een woordvoerder.

De hulpdiensten rukten met veel materiaal uit naar de YMCA-kampeerboerderij aan de Paradijsweg. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Naast de kinderen uit Rijnsburg die meededen aan het kamp zijn er volgens de orgasnisatie van het zomerkamp ook andere kinderen onwel geworden.

Andere kinderen doen rustig spelletjes

In een bericht op Facebook laat de organisatie van het zomerkamp Rijnsburg weten dat de kinderen allemaal in goede handen en aanspreekbaar zijn. 'De kinderen die oververhit zijn, worden op dit moment verzorgd en de andere kinderen zitten rustig in het Indianenkamp spelletjes te doen en veel te drinken.'

De organisatie laat ook weten dat het voor de ouders niet noodzakelijk is om naar Leusden te komen. Zij worden op de hoogte gehouden. De kampeerboerderij is van de organisatie YMCA en ligt in de bossen bij Leusden. Het kampeercentrum bestaat uit negen tentenkampen rondom een kamphuis. Het centrum biedt plaats aan maximaal vijfhonderd gasten.

