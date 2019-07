Rijnsburgs zomerkamp afgebroken: 'Blij als ik mijn kind weer bij me heb'

Het zomerkamp op een kampeerboerderij in Leusden, waar donderdagmiddag zeker twintig Rijnburgse kinderen onwel zijn geworden door de hitte, is vervroegd afgebroken. Vrijwel alle andere kinderen gaan donderdagavond weer naar huis. Het kamp zou tot en met zaterdag duren.

Eén kind moet de nacht doorbrengen in het ziekenhuis, de rest wordt opgehaald of thuisgebracht. De organisatie had ouders 'met klem' opgeroepen om niet in de auto stappen en hun kinderen op te komen halen. 'Er is niemand bewusteloos geraakt, maar wel oververhit', zegt een leiddinggevende in een videoboodschap op Facebook.

Nadat ze in het 'indianenkamp' hun avondeten hebben gekregen, worden de kinderen die niet onwel zijn geraakt naar het verzamelpunt gebracht: de bloemenveiling Royal FloraHolland in Rijnsburg. Daar kunnen ze door ouders worden opgehaald.

In goede handen

Ouders van de onwel geraakte kinderen werden als eerste op de hoogte gebracht. 'Geen nieuws is goed nieuws', reageert Karly van Duivenvoorde. 'Daar hou ik me altijd maar aan vast.' Zijn zoon Dominic (10) was voor de derde keer mee op kamp. Zorgen heeft hij zich niet gemaakt, benadrukt hij. 'De kinderen zijn in goede handen.'

Van Duivenvoorde zegt een groot gedeelte van de begeleiding te kennen. Hij heeft dan ook geen moment overwogen om zelf zijn zoon op te halen. 'Wat dat aangaat, zijn wij heel nuchter. Als er wat met Dominic aan de hand was geweest, hadden ze ons gegarandeerd gebeld. En dan was ik gelijk in de auto gestapt.'

Spontane huilbui

Sandra van Ees-Beekhuizen kan ook opgelucht ademhalen. Zij heeft geen belletje gehad met de mededeling dat haar zoontje Noël (11) onwel zou zijn geworden. Haar eerste reactie was een spontane huilbui. 'Maar ik jank al als-ie weggaat', vertelt ze. 'Wij hebben één kind en ben ik superzuinig op. Ik ben blij als ik hem weer in mijn armen heb.'

Zij heeft wél even getwijfeld om richting Leusden te rijden. 'Ons kind heeft een stofwisselingsziekte. Maar er was een juf bij die hem heel goed kent. En het is een topleiding. Ze hebben heel veel waterspellen gedaan, woensdag zijn ze wezen zwemmen. Er stond continu drinken en de kinderen kregen drop, voor een extra beetje zout. Er valt niemand iets te verwijten.'

'Zeikmensen op social media'

Op social media werd er her en der wel geopperd om gelijk in de auto te stappen. Een aantal ouders heeft dat ook gedaan. 'Al die zeikmensen op social media moesten eens weten hoe goed al die kinderen het op dat kamp hebben', briest Van Ees-Beekhkuizen. 'Mijn man is er vroeger zelf begeleider geweest.'

'Ik snap die mensen wel', aldus Van Duivenvoorde. 'Het is natuurlijk heel ernstig dat er kinderen onwel zijn geworden. Maar zolang ik niet word gebeld, maak ik me absoluut niet druk. Het is een fantastisch kamp. En hier kan de leiding niks aan doen. Dat het zo heet was, is niet normaal.'

Minder schaduw

Jaap de Mooij, één van de leidinggevenden op het Rijnsburgse zomerkamp, weet wel waar de oorzaak heeft gelegen voor het onwel worden van een groep kinderen. In één tent lag de temperatuur hoger dan in alle andere. 'Dat kwam omdat er minder schaduw was', verklaart hij. 'De activiteiten werden buiten gehouden, in de tenten werd alleen gegeten.'

Daarnaast wil hij benadrukken blij te zijn met de samenwerking tussen alle betrokken partijen. 'Het is overweldigend hoe de veiligheidsregio Utrecht heeft gereageerd. We zijn ontzettend blij met alle medewerkers van de ambulance en heel content met de politie-inzet. En, zeker niet in de laatste plaats, complimenten aan onze mensen. Zij hebben geen kind alleen gelaten. Als vaders en moeders.'

