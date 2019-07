Rob Roos van Forum voor Democratie mogelijk uit provincie

Rob Roos van Forum van Democratie overweegt uit de Provinciale Staten te stappen om zich volledig te concentreren op zijn werk als Europarlementariër. Roos is lijsttrekker van zijn partij in het Zuid-Hollandse provinciehuis, maar werd ook in het Europees Parlement gekozen.

Forum voor Democratie leek in eerste instantie mee te gaan besturen in het college van gedeputeerde staten, maar de onderhandelingen klapten en er komt nu een zes-partijen college waar Forum niet in zit. Dat is voor Roos aanleiding om te overwegen of hij zijn aandacht dan juist op Europa moet richten.

'Ik ga er eerst nog even een weekje over nadenken,' zegt hij in het Omroep West-programma Studio Haagsche Bluf, 'mijn hoofd leegmaken.' Beide functies combineren ziet hij niet zitten. 'Dat is niet te doen, en dan neig ik ernaar om Zuid-Holland niet te doen. Hier zit een goed team, en dan ga ik proberen onze punten te scoren in Europa.'

Henk Otten

'Ik had het liever helemaal niet gedaan,' vervolgt Roos. 'Ik had mijn bedrijven verkocht en mijn vrouw beloofd dat we leuke dingen zouden gaan doen. Maar ik vind het ook nodig om dingen in Nederland te veranderen. In plaats van realisme is er heel veel idealisme, maar daarmee gaan we er niet komen.'

Roos wilde niet ingaan op het mogelijke royement van Eerste Kamerlid Henk Otten. 'Het is een voorstel, hij kan daar nog tegen in beroep gaan. Maar dat zijn natuurlijk heel vervelende dingen. Dat wil je niet als partij.'