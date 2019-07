Opnieuw hete dag: om 11.00 uur al boven de 30 graden

Na twee keer een landelijk hitterecord en een plaknacht met temperaturen rond de 25 graden, wordt het vandaag opnieuw erg warm. In dit artikel gaan we je de hele dag op de hoogte houden van heet nieuws uit de regio.

Vanwege de hitte heeft de organisatie van de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Den Haag het programma aangepast.

'Hoe oostelijker, hoe heter'

Op veel plekken in de regio gaat de dag rustig van start. Wachtend op wat komen gaat. Volgens de voorspellingen kan het vandaag 32 tot 36 graden worden. 'Hoe oostelijker je zit in de regio, hoe heter het wordt', zegt Alfred Snoek van MeteoGroup.

Het RIVM waarschuwt opnieuw voor de zonkracht.

Later vandaag komt er een opstekende wind vanuit het westen. Snoek: 'Daardoor gaat het later vanmiddag en vanavond wel iets afkoelen, maar tegelijkertijd loopt de vochtigheid weer wat op.' En vanaf morgen is het 'normaal zomerweer'. 'Met 22 tot 25 graden', zegt de weerman. 'Maar het is wél zo dat we morgen en zondag heel veel bewolking hebben. En er zou zomaar spontaan een regen- of onweersbui kunnen overtrekken.'

Boete

Dat het afgelopen nacht heet was, weten we allemaal. Een groepje strandgangers dacht daar een creatieve oplossing voor te hebben. Ze besloten de nacht door te brengen op het terras van een van de strandtenten aan de Scheveningse boulevard. De dertien strandslapers kregen alleen wel een bezoekje van de politie.

Ook dieren hebben het warm

Er wordt de hele week al voor gewaarschuwd: let ook op je huisdieren. Ook vandaag is het belangrijk om ze goed in de gaten te houden en wat extra aandacht te geven. Huisdieren hebben namelijk veel minder zweetkliertjes dan de mens en kunnen dus lastig hun warmte kwijt. In het artikel hieronder hebben we wat tips voor je op een rijtje gezet.

De NVWA heeft het 'Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen' met drie dagen verlengd tot en met zondag. Aanleiding zijn de verwachte aanhoudende hoge temperaturen. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voeren extra controles uit om te zien of veehouders zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. Ook worden veetransporteurs extra gecontroleerd. De veesector heeft afspraken gemaakt dat dieren niet mogen worden vervoerd bij temperaturen boven de 35 graden.

Bij de dierenambulance in Alphen aan den Rijn konden de airco’s het gisteren niet meer aan. Na een oproep op Facebook schoot de brandweer te hulp.

En als we toch nog even terugblikken: dit gebeurde gisteravond bij de McDonald's in Delft.

En in Boskoop zorgde de brandweer voor de nodige verkoeling.