Boomeigenaar: 'Het is waanzin, ik probeer iedereen tevreden te houden en dan krijg je dit!'

Vijftig jaar geleden werkte de broer van Aart bij de Duinwaterleiding. Tijdens zijn werk vond hij een zaadje en plantte dit in de Haagse tuin van zijn moeder. Het zaadje ontwikkelde zich pijlsnel tot een grote boom. En zo kon het dat de kruin van de esdoorn tot de derde verdieping van het appartementencomplex in het centrum van Den Haag rijkt.

In de jaren die volgen neemt Aart de zorg van de boom over. Om de buren tevreden te houden, laat hij hem iedere twee jaar snoeien door een hovenier. Geen goedkope klus, namelijk zo’n 500 euro. De boomeigenaar: 'de ene buur vindt de boom maar niets en de ander geniet er juist van. Door hem te snoeien, probeer ik iedereen tevreden te houden.'

'Mijn moeder (97) geniet van de schaduw'

Aart realiseert zich dat de boom wel wat groot is voor de tuin van zijn moeder van zo’n 30 vierkante meter. Maar weghalen is nu nog geen optie. Aart: 'Mijn moeder is 97 jaar en ze geniet van de schaduw van de boom. Ze heeft geen kracht meer om een parasol op te zetten.'

Jaren gaat het snoeien goed, tot vorig jaar april. Het probleem is namelijk dat je zonder vergunning niet meer dan 30 procent van je boom mag kappen. En volgens een paar verbalisanten heeft Aart zich daar niet aan gehouden. In een 'ambtsedig proces verbaal' hebben zij opgenomen dat de boom zonder vergunning grotendeels zou zijn afgezaagd. Meer dan dertig procent dus.

'Regels zijn regels'

'Ik val van de ene verbazing in de ander. Ik voel wat woede opkomen', verzucht Aart. 'Blijft u vooral rustig', adviseert de rechter. Aart herpakt zichzelf, ademt een paar keer diep in en uit en gaat dan verder. 'Kijk als wiskundige lijkt het me duidelijk. De boom is drie etages hoog en ik heb er een etage vanaf laten snoeien. En heel eerlijk, je zou hem nu eens moeten zien. Hij komt bijna alweer tot de derde etage.'



De officier is het niet met hem eens. Ze geeft aan: regels zijn regels en daar heeft u zich niet aan gehouden. Ze eist een boete van 200 euro en anders vier dagen hechtenis. De officier: 'Ik heb hier een foto van na het snoeien en van ervoor. En dan zie je toch duidelijk dat er meer dan de helft vanaf is.' Ondertussen bladert Aart driftig door zijn papieren. 'Maar mevrouw welke foto heeft u dan? Mag ik even komen kijken?'

'Nogal een verschil'

Dat mag en dus loopt Aart naar voren naar de rechter die op haar computer de bewuste foto toont. Aart: 'Ja kijk, het maakt nogal een verschil. Is dit einde van de zomer? Dan is hij namelijk veel voller met blaadjes en lijkt hij veel groter dan wanneer de foto in april is gemaakt.' De verdachte gaat weer op zijn plek zitten en kijkt op zijn telefoon. 'Misschien heb ik nog wel een foto van hoe de boom er echt in april uitzag.' Maar helaas, zijn telefoon had destijds een crash en de foto’s zijn verdwenen. 'Dat zal je net zien', constateert de rechter.

Maar wat blijkt, Aart heeft wel een zaadje bij de rechter gepland. Na een korte schorsing komt ze tot het volgende oordeel. 'Als u meer den dertig procent heeft gerooid, had u een vergunning moeten vragen. Maar inderdaad, we niet weten wanneer de foto is gemaakt en dus geef ik u het voordeel van de twijfel.' Aart springt vrolijk op, bakt zijn papieren, schudt de rechter, officier en griffier nog even de hand en loopt dan tevreden de zaal uit.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?