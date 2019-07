Riannes dochter onwel op zomerkamp: 'Toen ze in het ziekenhuis was, dacht ik: dat komt wel goed'

'Ze had een heel hoge temperatuur en dan voel je je gewoon echt beroerd.' Rianne de Vries uit Rijnsburg moest donderdag wel even haar best doen om het hoofd koel te houden toen ze hoorde dat haar dochtertje onwel was geraakt op een zomerkamp in Leusden. 'Ik wist niet hoe onwel ze was, dus dat vond ik wel een spannend momentje.'

De Rijnsburgse was op het strand toen ze hoorde dat er kinderen van het kamp onwel waren. 'Er was eerst nog niet zo heel veel bekend. Maar toen ik thuis was, kreeg ik het bericht dat mijn dochter er ook bij zat.' De 9-jarige Lizze was - samen met 36 andere kinderen - in de bossen bij Leusden oververhit geraakt.

Een uur na het eerste bericht kreeg Rianne een telefoontje. Het ging goed met haar dochter. 'Ze hadden haar met d'r voeten in een badje water gezet', vertelt ze. 'Ze is daar op een of andere calamiteitenplek terechtgekomen. Vervolgens is ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.'

'Vet cool'

Daar kreeg Lizze ORS toegediend, een middel van zout en glucose dat helpt bij uitdroging. 'En toen moest de temperatuur gaan zakken. Daar was het wachten op', zegt Rianne. De professionele hulpverlening die op gang was gekomen, gaf haar een goed gevoel. 'Toen ik wist dat er ambulancebroeders waren en dat ze in het ziekenhuis was, dacht ik: dat komt wel goed.'

Lizze mocht donderdagavond al naar huis. Rianne: 'Ze moest nog wel even huilen, maar dat was denk ik ook wel een beetje de spanning. Ze vond het in de ambulance wel vet cool, dus ik denk dat het wel meeviel.'

Strakke organisatie

Rianne is ervan overtuigd dat de organisatie van het zomerkamp heeft gedaan wat moest gebeuren. Ze ging als kind zelf mee en is ook als leidster mee geweest. 'Ik weet dat de organisatie zo strak in elkaar zit. De leiding is er de hele week voor de kinderen. En ook in zo'n situatie zijn ze er voor de kinderen. Dat weet ik gewoon zeker.'

