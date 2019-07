A44 helemaal dicht na ongeluk, hulpdiensten delen water uit in file

De A44 is bij Sassenheim in de richting van Amsterdam helemaal dicht vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Volgens de ANWB is de vertraging ruim anderhalf uur. In de file achter het ongeluk staan mensen naast hun auto, waar het op dit moment ongeveer 33 graden is.

De hulpdiensten delen op dit moment water uit in de file als dat nodig is. ‘Verder zorgen we dat mensen het in de file zo comfortabel mogelijk hebben', zegt een woordvoerder van de brandweer.

De vrachtwagen schaarde aan het begin van de middag. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. De brandweer is opgeroepen, omdat de vrachtwagen olie zou lekken. Het is nog onduidelijk hoe lang de snelweg richting Amsterdam dicht is. De ANWB adviseert om via de A4 te rijden.