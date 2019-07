A44 helemaal dicht na ongeluk, vertraging in hitte loopt op

De A44 is bij Sassenheim in de richting van Amsterdam helemaal dicht vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Volgens de ANWB is de vertraging ruim anderhalf uur. In de file achter het ongeluk staan mensen naast hun auto, waar het op dit moment ongeveer 33 graden is.

De hulpdiensten zijn aan het bekijken welke maatregelen er genomen moeten worden vanwege de hitte. 'We gaan met de ambulancedienst overleggen of er water uitgedeeld moet worden', zegt een woordvoerder van de brandweer. 'Verder roepen we iedereen met klem op om de A44 te mijden.'

De vrachtwagen schaarde aan het begin van de middag. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. De brandweer is opgeroepen, omdat de vrachtwagen olie zou lekken. Het is nog onduidelijk hoe lang de snelweg richting Amsterdam dicht is. De ANWB adviseert om via de A4 te rijden.