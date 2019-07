Koning Willem-Alexander opent vernieuwd Oranjehotel

Koning Willem-Alexander opent op vrijdag 6 september het Nationaal Monument Oranjehotel in Den Haag. Ook staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarbij aanwezig. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag bekend gemaakt.

Het herinneringscentrum is gevestigd in het gerestaureerde cellencomplex van de Scheveningse gevangenis. Daar zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 25.000 Nederlanders gevangen. In de oorlog kreeg het complex al de naam Oranjehotel, als ode aan de verzetsmensen die er waren opgesloten.

De cellen werden na de oorlog weer in gebruik genomen door de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Daarom was het gebouw alleen toegankelijk tijdens de jaarlijkse herdenking. Maar dat gaat veranderen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de restauratie en inrichting van het Nationaal Monument Oranjehotel.

Gevangenisleven

Dat bestaat straks uit een herinneringscentrum met een vaste tentoonstelling. Daar zijn de verhalen te horen van mensen die hier opgesloten zaten, zoals George Maduro en 'Soldaat van Oranje' Erik Hazelhoff Roelfzema. Zo wordt duidelijk hoe het gevangenisleven en –systeem was en hoe de bezetting werd ervaren. Ook gaat het over het verzet, de ontwrichting binnen families en de naoorlogse omgang met het verleden.

Volgens het hotel zelf staan dien verhalen 'symbool voor moed, veerkracht en incasseringsvermogen' en zijn ze ook nu nog belangrijk om dat ze laten zien 'hoe kwetsbaar vrijheid is en welke keuzes mensen maken op het moment dat rechteloosheid, onderdrukking en vervolging de samenleving in zijn greep hebben'.

Cel 601

In het hart van het Herinneringscentrum bevindt zich de authentieke Cel 601, een van de dodencellen. Deze cel, het hart van het herinneringscentrum, werd direct na de oorlog als stille getuige bewaard. Tussen het cellencomplex en de vijf meter hoge gevangenismuur is een open buitengebied met een Herdenkingsruimte. Hier is straks de jaarlijkse Herdenking. In de lange buitenmuur van de gevangenis bevinden zich nog twee monumenten: 'het Poortje' en de gedenkplaat 'Zij waren eensgezind'.

De bedoeling is dat aan de overkant van de weg, langs de duinrand, een ‘Duinmonument’ wordt ingericht met namen van de gefusilleerden op de Waalsdorpervlakte. Het Nationaal Monument Oranjehotel gaat 7 september open voor het publiek. Het is daarna zes dagen per week geopend.

