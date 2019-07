Hond Max raakt gewond door glas in sloot: 'Een lap vel hing aan zijn achterpootje'

Een nachtmerrie voor de eigenaar van herdershond Max. Zijn hond zwom in de Haagse Beek in Den Haag toen het diertje plotseling krijsend in het water lag. Max bleek vol met snijwonden te zitten. Bij de nabijgelegen dierenarts komen regelmatig honden met snijwonden binnen.

Met het warme weer duiken veel honden maar wat graag even het water in om wat af te koelen. Baasje Andries Bartels liet zijn hond Max dus ook een frisse duik nemen. 'We gooien hier altijd een stok in het water. Dat vind hij prachtig. Maar midden in de vijver gilde hij ineens als een speenvarken, helemaal in paniek', legt hij uit.

'Ik ben toen het water ingelopen en hij kwam toen naar mij toe. Ik heb hem eruit moeten halen. Vervolgens zag ik dat aan zijn huid als een soort lap aan zijn rechterachterpootje hing.'

'Op aangewezen plekken zwemmen'

Dierenarts Olivier van Doorne raadt dan ook aan om je huisdieren alleen in het water te laten gaan bij de daarvoor aangewezen hondenstranden. Op die plekken wordt de bodem regelmatig gecontroleerd. 'We zien nu nog regelmatig dat honden in sloten zwemmen of lopen en dat ze dan bebloed hier terechtkomen', aldus Van Doorne. Hondenbezitters vermoeden dat het glas door jongeren in het water wordt gegooid.

Hond Max moet het de komende tijd nog rustig aan doen, maar met hem komt het helemaal goed. Al zal zijn baasje hem niet langer in de Haagse Beek laten zwemmen. 'In dit water gaat hij niet meer', zegt hij resoluut. 'We moeten een stukje omlopen of rijden, maar dit durf ik niet meer aan.'

Haagse Beek onderzocht

De gemeente Den Haag laat in een reactie aan Omroep West weten dat handhavingsteams op pad zijn gestuurd om de Haagse Beek te onderzoeken. 'Wanneer er glas wordt aangetroffen, wordt dit opgeruimd', aldus een woordvoerder. De gemeente zegt geen meldingen binnen te hebben gehad over gewonde honden door glas.

Hieronder vind je de aangewezen hondenstranden per gemeente (meestal in het geel aangegeven):