Michiel Kramer hoopt op terugkeer bij ADO: 'Ik moet nog wel wennen aan kunstgras'

Michiel Kramer in actie als invaller tijdens ADO - OH Leuven. (Foto: Soccrates Images)

Het duurde maar een klein halfuur, maar Michiel Kramer is blij dat hij weer wat wedstrijdminuten heeft gemaakt. 'Dat was al zeven of acht weken geleden. Misschien langer zelfs', zegt de spits, die vrijdagavond mocht invallen in de oefenwedstrijd van ADO Den Haag tegen OH Leuven (1-1). 'Dit heb ik gemist.'

Zijn contract bij FC Utrecht liep deze zomer af. Sinds deze week traint Kramer mee met de selectie van ADO. 'Ik voel me vrij goed', vertelt hij. 'Ik heb wel doorgetraind voor mezelf, maar je mist gewoon de groepstrainingen. Het enige waar ik nog aan moet wennen, is het kunstgras. Daar heb ik natuurlijk voorheen wel op gespeeld, maar daarna eigenlijk vooral op gras. Daar kan ik nog weleens last van krijgen. Maar dat zijn kleine dingetjes, dus ik verwacht niet heel veel problemen.'

De 30-jarige aanvaller verruilde ADO in vier jaar geleden voor zijn droomclub Feyenoord, waarmee hij in het seizoen 2015-2016 landskampioen werd. Daarna kwam hij ook nog uit voor Sparta Rotterdam en Maccabi Haifa (Israël). 'Ik heb een mooie tijd gehad bij de clubs waar ik gezeten heb. In Nederland heb ik alle prijzen gewonnen, daar ben ik hartstikke trots op. Maar nu ben ik blij dat ik hier ben. Ik heb helemaal geen zin om constant achteruit te kijken, ik kijk liever vooruit.'

Warme gevoelens

Als het aan hem ligt, keert hij definitief terug bij de Haagse club. 'Ik heb altijd warme gevoelens gehad met ADO. Hoe graag ik zou willen blijven? Heel graag, dat lijkt me logisch. Maar het moet wel van beide kanten bevallen. Als dat het geval is, gaan we zitten en kunnen we kijken of we eruit gaan komen. Maar daar hebben we het nog niet over gehad.'

Een klein signaal zou kunnen zijn dat Kramer voor het oefenduel met OH Leuven zijn oude rugnummer 29 terugkreeg. 'Robbie (materiaalman Rob Ravestein, red.) weet dat dat een speciaal nummer is voor mij, vandaar dat hij hem had klaargelegd. Daar was ik blij om. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik officieel terug ben.'

'Hij is gedreven'

ADO-trainer Fons Groenendijk wil Kramer er op zijn beurt graag bij hebben. 'We kennen zijn kwaliteiten', aldus de oefenmeester. 'Deze week hebben we al gebruikt om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen, omdat we een smalle groep hebben. Hij maakt een prima indruk en is ook gedreven om er wat van te maken. Ik denk zeker dat hij wat kan toevoegen aan dit ADO.'