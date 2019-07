Transferperikelen en gebrek aan tegenstand: ADO beleeft 'rommelige' voorbereiding

'Wedstrijden spelen is in de voorbereiding altijd het belangrijkste', stelt de geplaagde trainer. 'Je kan de conclusie trekken dat we iets te weinig échte wedstrijden hebben gespeeld. Een paar clubs hebben op het laatste moment afgezegd. Daar waren redenen voor, bijvoorbeeld niet op kunstgras willen voetballen. Maar ik had graag wat meer wedstrijden tegen serieuze tegenstanders.'

Daarnaast draait de transfercarrousel op volle toeren, hoewel het bij ADO tot nu toe vrij stil is gebleven. Toch speelt er wel degelijk het één en ander op de achtergrond. Zo schittert sterspeler Nasser El Khayati door afwezigheid. Hij is namelijk bezig met een transfer. Groenendijk: 'Natuurlijk is dat jammer, omdat we allemaal weten wat zijn kwaliteiten zijn en wat-ie voor ons heeft betekend.'

Nasser El Khayati

'Maar goed, hij is op dit moment met het koppie niet voor de volle honderd procent bij ADO', vervolgt de oefenmeester. 'Dat heeft met het wel of niet doorgaan van een transfer te maken. Die gunnen wij hem allemaal. Maar op het moment dat dat niet doorgaat, moeten we kijken of hij ook weer voor ADO kan spelen. Of ik ervan uitga dat hij vertrekt? Normaal gesproken wel.'

En of reservedoelman Indy Groothuizen weg mag, nu Robert Zwinkels eerste keeper blijft? 'Hij wil graag spelen, maar op dit moment is dat niet zo. Ik snap de ambitie van Indy wel. Ook voor hem geldt dat als de clubs eruit komen, dan is dat een mogelijkheid. Zo niet, dan is hij gewoon een waardevolle speler voor ADO.'

Versterking

Groenendijk hoopt hoe dan ook op versterking. 'Dat hoopte ik aan het begin van de voorbereiding al. Alleen, ik ben al een paar jaar hier. En het is eigenlijk altijd op het allerlaatste moment van de transferperiode gebeurd. Die gaat 31 augustus eindigen. Mijn ervaring bij ADO is dat ik in de laatste week er nog wel wat jongens bij zal krijgen. Maar het liefst wil je die zo snel mogelijk hebben.'

Wilfried Kanon keert maandag weer terug bij ADO. De verdediger was met Ivoorkust actief op de Afrika Cup en heeft daarna twee weken vrij gekregen. 'We gaan maandag kijken hoe de vlag erbij hangt', geeft Groenendijk aan. 'Dat geldt ook voor Dion Malone en John Goossens, die nog niet honderd procent fit zijn. We zullen zien of ze inzetbaar zijn tegen FC Utrecht.'

ADO - FC Utrecht live op 89.3 FM Radio West

Volgende week zondag begint voor ADO het nieuwe seizoen in de eredivisie. Dan speelt de groen-gele formatie van trainer Fons Groenendijk een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Dat duel is vanaf 16.45 uur live te volgen via 89.3 FM Radio West. Ook via Twitter, Facebook en Instagram blijf je op de hoogte.

LEES OOK: Michiel Kramer hoopt op terugkeer bij ADO: 'Ik moet nog wel wennen aan kunstgras'