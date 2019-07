Leiderdorpse hersentumorpatiënt zet stichting op: 'je moet het idee hebben dat je kan winnen'

De Leiderdorpse Charles La Haye heeft samen met zijn vriendin Natascha de stichting Sterk en Positief opgericht om geld in te zamelen voor onderzoek naar hersentumoren. Charles kwam er in november 2017 achter een hersentumor te hebben en uitzicht op genezing is er niet. Daar komt verandering in als het aan Charles en Natascha ligt.

Het tweetal lanceerde een stichting waar mensen geld kunnen doneren. Het doel is 280.000 euro ophalen. 'Ik ben geopereerd en heb 28 bestralingen gehad', vertelt Charles in een openhartig interview met mediapartner Unity.NU. Hij is inmiddels ook begonnen met de achtste chemokuur. 'Het is belangrijk dat er meer onderzoek komt naar deze ziekte, omdat alle mensen in Nederland met een kwaadaardige hersentumor geen uitzicht hebben op genezing.' Ook Charles zelf niet. 'Ik heb geluk dat ik een langzaam groeiende tumor heb, maar uiteindelijk is een hersentumor fataal.'

In mijn geval er is met de operatie ongeveer 95 procent van de tumor weggehaald. 'De laatste paar procent zit zo diep in de hersenen dat je er niet bij kunt zonder andere essentiële delen te beschadigen.' Een arts van Charles, vooraanstaand neurochirurg dr. Broekman van het HMC, denkt wel een oplossing te hebben. 'Zij is ervan overtuigd dat het helpt wanneer tijdens de operatie, als de tumor weg wordt gesneden, gelijk chemo achter wordt gelaten op de plek', zegt Charles. Met de 280.000 euro kan een student afstuderen op het onderwerp en met hulp van een professor van het LUMC en dr. Broekman de oplossing vinden.

De hoop niet opgeven

Die hoop op een genezing houdt Charles op de been. 'Als je 28 bestralingen krijgt, lange tijd elke dag naar het ziekenhuis moet en elke maand een kuur moet ondergaan, dan moet je proberen om elke dag met een goed gevoel op te staan. Je moet het idee krijgen dat je kunt winnen, als je opgeeft wordt het heel lastig. Mentale fitheid is bijzonder belangrijk.'