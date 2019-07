VVD tegen massale bomenkap Vlietland: 'Bomen weren geluid A4'

De VVD in Voorschoten is niet blij met het plan van Staatsbosbeheer om grote percelen bos uit het Vlietland te kappen. Door essentaksterfte is het bos in slechte staat en volgens Staatsbosbeheer moet tien procent van het bos worden gekapt. Gemeenteraadslid Bram Reinke is het hier niet mee eens. 'Een paar duizend inwoners krijgen extra overlast van de A4 door de kap. Wij vragen ons af of het besluit wel zorgvuldig is genomen.'

Staatsbosbeheer deed begin 2018 onderzoek naar de staat van het bos in Vlietland. Hierbij werd geconstateerd dat het bos veel zieke bomen bevat. Om dit te verhelpen is door Staatsbosbeheer besloten om in september te beginnen met de kap van tien procent van het bos. De VVD in Voorschoten is het hier niet mee eens. 'Wij willen de dialoog nog aangaan met de provincie', vertelt Reinke. 'Want wij hebben geen inzicht in hoe de besluitvorming is gegaan.'

Reinke vindt dat Staatsbosbeheer bij het nemen van het besluit te weinig rekening heeft gehouden met de inwoners van Voorschoten. 'In de zomer hebben de bomen blaadjes en weren ze het geluid van de A4. In de winter zijn die er niet en dan hebben mensen al overlast van de snelweg. Dat wordt alleen maar erger als tien procent van het bos verdwijnt.'

Andere oplossingen

Volgens het gemeenteraadslid moet er nog eens worden gekeken naar het genomen besluit. 'Het is een afweging van publieke lasten', verklaart Reinke. 'Volgens Staatsbosbeheer is er geen sprake van acuut gevaar. Maar door de kap krijgen mensen in Voorschoten wel direct zicht op de A4. Wij pleiten dan ook voor andere oplossingen, zoals een gefragmenteerde of gefaseerde bomenkap. Want er wordt wel beloofd dat de bomen teruggeplant worden, maar het duurt een aantal jaar voordat dat effect heeft.'

Mocht de kap van het Vlietlandse bos toch doorgaan als gepland, dan wil Reinke in ieder geval met de provincie in gesprek over een geluidsmuur. 'In het verleden is door de provincie toegezegd dat er nagedacht zou worden over een muur langs de A4. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Tussen Almere en Lelystad is er al een muur neergezet met overgroei erover. Dat zou een mooie oplossing voor Vlietland kunnen zijn.'