Alles wat je wilt weten over het Varend Corso

Er groeit en bloeit weer veel moois in het Westland. Komend weekend is de 22ste editie van het jaarlijkse Varend Corso. Langs de 80 kilometer lange route varen weer allerlei kleurrijke schuiten versierd met bloemen, planten en groenten. Ze zijn onder andere te bewoneren in het Westland, Schipluiden, Maassluis, Den Haag, Delft en Vlaardingen.

Het warme weer van afgelopen tijd brengt het Corso niet in gevaar. Alle producten die gebruikt worden stonden toen nog in de kassen en zijn een aantal dagen voor het Corso pas geoogst. De weersverwachtingen voor komend weekend zijn gelukkig minder heet; het wordt rond de 20 graden.

Voor wie niet zelf naar het Westland kan afreizen maar toch mee wil genieten van het Corso is er goed nieuws: Omroep West is er natuurlijk weer bij. Zaterdag 3 augustus zenden we vanaf 13.15 live het Varend Corso op televisie uit in samenwerking met WOS Media.

Programma en route

Het Corso duurt drie dagen waarop iedere dag een andere route wordt gevaren. Liefhebbers kunnen vrijwel overal langs de routes gratis de boten bekijken. De precieze routes met straatnamen en tijden zijn hier te vinden.

Rijnmonddag: die start vrijdag 2 augustus om 12.30 uur bij Trade Parc Westland in Honselersdijk. De route gaat vervolgens via De Lier, Schipluiden, Vlaardingen, Maasland en eindigt rond 22.00 uur in Maassluis.

Westlanddag: ook die start bij Trade Parc Westland in Honselersdijk, op zaterdag 3 augustus om 11.30 uur. Daarna trekt het corso via Sport Vereniging Honselersdijk naar Naaldwijk, 's-Gravenzande, Naaldwijk, Poeldijk, De Uithof in Den Haag, Kwintsheul en eindigt om 19.00 uur weer bij het Trade Parc Westland.

Delflanddag: het corso start zondag 4 augustus om 11.00 uur weer bij Trade Parc Westland in Honselersdijk. Daarna gaat de route via De Lier naar Schipluiden, Den Hoorn, De Zuidkolk, Delft, Rijswijk, Den Hoorn, Wateringen en finisht in Honselersdijk bij Trade Parc Westland.

Met de auto

Kom je met de auto? Houd er dan rekening mee dat er verschillende wegen zijn afgesloten en dat op sommige plekken de maximunsnelheid is verlaagd. Een overzicht vind je bij onze mediapartner WOS Media.

De organisatie adviseert mensen die met de auto komen, om op tijd te vertrekken. In Westland is op verschillende plekken parkeergelegenheid. Voor Naaldwijk is dat bij het politiebureau aan de Vierschaar, in 's-Gravenzande kan je parkeren aan de Baakwoning/Poelkade, in Kwintsheul langs de Hollewatering en bij Van der Ende Racing In langs de Nieuweweg in Poeldijk. Wie in Delft wil kijken naar het Varend Corso kan terecht in de parkeergarages van de stad, de organisatie raadt de Zuidpoort en Marktgarage aan.

Openbaar Vervoer

Wie liever met het openbaar vervoer reist, er gaan bussen zaterdag vanaf Rijswijk CS en Schiedam CS naar het busstation van Naaldwijk. En op zondag vanuit Den Haag of Rijswijk kan je met tram 17/16. Vanaf station Delft CS is het enkele minuten lopen naar de vaarroute.