Knooppunt Holland: Route Johan & Dennis rond Alblasserwaard

Deze week fietst Johan samen met Dennis Weening door de Alblasserwaard. Dennis begon ooit tegelijkertijd met Johan bij Omroep West. Johan als programmamaker en Dennis op de reclame-afdeling. Al snel zag men het talent van Dennis en is hij ook programma’s gaan presenteren. Na TV West volgden voor hem Veronica en MTV, maar is hij vooral bekend geworden als presentator van Expeditie Robinson. Vorig jaar was voor hem het laatste seizoen Robinson en Dennis richt zich nu vooral op zijn marketingbureau, waarmee hij bekende Nederlanders koppelt aan grote merken voor reclamecampagnes. Ook is hij weer in gesprek met een aantal omroepen over nieuwe televisieprogramma’s.

Johan en Dennis beginnen hun fietstocht door de Alblasserwaard bij knooppunt 99 in Papendrecht. Ze brengen een bezoek aan Egelopvang Papendrecht. Hier worden zieke en gewonde egels uit een groot deel van Zuid-Holland naartoe gebracht. De egels worden hier verzorgd en als ze beter zijn weer in de natuur uitgezet. De Egelopvang is onderdeel van de Dierenbescherming. Wil je weten wat je zelf kunt doen als je een egel vindt, of wil je meer informatie kijk dan hier.

De route gaat verder via de knooppunten 41 en 42 naar Knooppunt 43. Hier steek je het riviertje De Alblas over om aan de overkant verder te fietsen langs dit mooie riviertje met veel mooie boerderijen. Je komt langs kleine plaatsjes als Bleskensgraaf en Molenaarsgraaf, waar je veel mooie plekjes ziet om even wat te eten of drinken langs het water. Nog een stukje door en je komt in Ottoland, waar ook de schaapskooi zit waar Dennis en Johan waren om een schaap te scheren.

Slingelandse Plassen

Een klein stukje van de route ligt natuur- en recreatiegebied De Slingelandse Plassen. Hier hebben Johan en Dennis de gezonde egels weer in de natuur uitgezet. Een mooie plek om even te bezoeken (voor een frisse duik in het water bijvoorbeeld), maar je kunt ook de route volgen en die leid je langs een heel mooi pad richting Groot-Ammers. Daar kom je echter niet want je volgt knooppunt 14 richting Brandwijk en De Donk. Interessant aan De Donk is dat het op een 4,7 meter hoog zandduin (een donk) in het landschap ligt. Hiervandaan kijk je ook uit over een bijzonder natuurgebied: De Donkse Laagten. Dit gebied is in beheer van Staatsbosbeheer en meer info lees je op hun site.

Ook vanaf De Donk terug naar het beginpunt is het een mooie en afwisselende route.