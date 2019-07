Reddingsbrigade redt vijftien drenkelingen in een week: 'Het was extreem'

De Haagse reddingsbrigade heeft een drukke week achter de rug. Met de recordtemperaturen van vorige week zochten mensen massaal het strand en de zee op om af te koelen. En kwamen hierbij meermaals in problemen. 'Het was extreem', vertelt een woordvoerder van de Reddingsbrigade Den Haag. 'Je ziet dat mensen die niet opgroeien aan zee niet goed weten hoe ze in de zee moeten zwemmen.'

De reddingsbrigade moest in Den Haag vijftien keer in actie komen om een drenkeling uit zee te halen, en daarnaast kon er veertien keer net op tijd worden ingegrepen om een levensbedreigende situatie te voorkomen. Zo moest afgelopen vrijdag worden opgetreden bij het Zuiderstrand van Scheveningen, waar vorige week zondag twee Poolse mannen verdronken. 'Omstanders konden hier een drenkeling uit zee halen, waarna wij verdere hulp hebben verleend. Gelukkig kon deze persoon na behandeling van de ambulance naar huis. Maar wij hebben direct de vlaggen gehesen dat het er gevaarlijk is en mensen er niet mogen zwemmen.' Ook moest 230 keer EHBO worden toegepast en raakten zeventig kinderen hun ouders kwijt op het strand.

Dat de Haagse reddingsbrigade het druk heeft gehad komt volgens de woordvoerder door de vele toeristen die de stranden bevolken. 'Uit binnen- en buitenland komen mensen naar het strand die niet opgegroeid zijn met de zee. Het is belangrijk om een goede techniek te hebben. Mensen proberen recht terug te zwemmen uit zee, maar dan raak je uitgeput tijdens het zwemmen. Het is belangrijk om uit de zee schuin terug te gaan en je zo mee te laten voeren naar het strand', aldus de reddingsbrigade.

KNRM

Daar waar de reddingsbrigade een druk weekend heeft gehad, was het juist voor de Koninklijke Reddingsmaatschappij (KNRM) een rustige week in onze regio. In tegenstelling tot de reddingsbrigade richt de KNRM zich vooral op het helpen van watersporters. 'Vaak gaan ervaren watersporters de zee op, en kiezen beginners eerder voor de randmeren en het IJsselmeer', legt een woordvoerder uit. 'Daar hebben we het de afgelopen week extreem druk gehad, maar op het strand van Scheveningen hoefden we vorige week maar vier keer in actie te komen. Dat is echt opvallend weinig.'

