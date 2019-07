Jongen (14) opgepakt na mishandeling: 'Hij sloeg met zijn ring vol op mijn slaap'

Een 14-jarige jongen uit Delft is afgelopen weekend aangehouden na de mishandeling van een man. Dat gebeurde zaterdag in de trein van Rotterdam naar Den Haag. De verdachte zit nog vast.

Het slachtoffer plaatste zaterdagavond een foto van zijn verwondingen op Twitter. Naar eigen zeggen werd Robert van der Noordaa (46) uit Delft aangevallen door twee jongens, toen hij vroeg of één van hen zijn schoen niet wilde afvegen aan de stoelbekleding.

'De trein zat bomvol met mensen die van het zomercarnaval kwamen', vertelt Van der Noordaa. 'Er was een jolige stemming. Maar twee jongens en een meisje tegenover mij waren wel erg baldadig. Eén jongen werd extreem agressief.'

Klap met zegelring

Zijn verzoek om geen schoenen meer af te vegen aan de bekleding, schoot bij één jongen in het verkeerde keelgat. Volgens Van der Aa werd zijn vrouw voor 'hoer' uitgemaakt. 'Zie je deze zegelring? Die zal je je nog lang herinnneren', zei de 14-jarige jongen.

Toch zag Van der Noordaa de klap niet aankomen. 'Hij sloeg met zijn zegelring vol op mijn slaap. Vervolgens wilde ik mijn vrouw bij hem weghouden, maar ik ging onderuit en ik nam die jongen mee in mijn val. Toen gaf hij een enorme trap op mijn hoofd, terwijl ik nog op de grond lag, en ook nog een keer in mijn strottenpijp.'

Gelijk geholpen

Behalve wat verwondingen aan zijn gezicht heeft hij geen zwaar letsel opgelopen. 'Alleen mijn keel doet sinds zondagmiddag erg zeer. Wat ik wel mooi vind, is dat een hoop mensen me gelijk hebben geholpen. Een jongen heeft de dader in een houdgreep genomen, iemand filmde vanaf het moment dat ik geslagen werd en meerdere mensen hebben getuigd bij de politie.'

Van der Noordaa gaat na het voorval de trein zeker niet mijden. 'Ik ben een enorme treinfan, ik reis er vijf tot zeven dagen per week mee. Dit was voor het eerst dat ik tegen zulke agressiviteit aanliep. Ik schrik niet zo gauw ergens van, maar het is niet leuk om iemand zo excessief geweld te zien gebruiken.'

Deuren dichtgehouden

Een woordvoerder van de NS bevestigt het voorval en zegt dat de conducteur de deuren van de trein op station Delft-Zuid dicht heeft gehouden tot de politie er was. 'Dat doen we altijd als er iemand in de trein zit die wordt verdacht van iets vervelends.'

Volgens de politie wordt de 14-jarige verdachte maandag voorgeleid. Hij hoort dan of hij langer vast moet blijven zitten. De politie zegt geen informatie te hebben over een tweede verdachte, die zou zijn gevlucht.