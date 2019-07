Suriname levert beruchte miljoenenoplichter uit aan Nederland

De man moet in Nederland nog acht jaar de gevangenis in voor onder meer hypotheekfraude, illegale kamerverhuur en witwassen. Volgens de politie is hij al dertig jaar actief als oplichter in de Haagse vastgoedwereld en heeft hij miljoenen euro's verdiend over de rug van honderden slachtoffers. Om hem te vinden werd hij op 9 juli door de politie op de Nationale Opsporingslijst gezet. Onder meer zijn naam en foto werden verspreid in de media.

Harrysingh O. was al sinds 2015 op de vlucht voor de Nederlandse autoriteiten. Uit onderzoek is gebleken dat hij toen al in Suriname zat. Toen de politie hem op verzoek van Nederland op 10 juli arresteerde, werd er veel geld bij hem aangetroffen. Dinsdagochtend wordt de veroordeelde oplichter in Nederland verwacht. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie wil zijn komst nog niet bevestigen.

LEES OOK: Haagse miljoenenoplichter op Nationale Opsporingslijst