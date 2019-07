Groot verdriet bij dierenopvang Het Knagertje om tientallen dode dieren door hitte

Degoes in opvang Het Knagertje in Den Haag | Foto: Omroep West

Alles hebben ze eraan gedaan om de dieren in knaagdierenopvang Het Knagertje te redden, vertelt Geertje van Kranen. Maar het is ze niet gelukt. Tijdens de hitte van vorige week zijn in 41 diertjes overleden in de Haagse dierenopvang. 'Ik ben er helemaal kapot van.'

Icepacks, extra water: tijdens de hitte hebben vrijwilligers van de opvang naar eigen zeggen alles geprobeerd om het pand te koelen, maar het was onbegonnen werk. Het luchtverversingssysteem bevat volgens Van Kranen geen koelelement. 'Met de hitte weet je dat je het risico loopt dat er wat dieren bezwijken, maar zo'n groot aantal doden had ik echt nooit verwacht', vertelt ze. 'We hebben binnen 41 graden gemeten.'

Vier van de overleden dieren waren te gast in het pension; twee hamsters en twee degoes. De eigenaresse van de twee degoes is inmiddels op de hoogte en was intens verdrietig aan de telefoon. De andere eigenaren zijn nog op vakantie en worden later op de hoogte gebracht, zegt vrijwilliger Jolanda geëmotioneerd.

Spijt van verhuizing

Van de overleden dieren zaten er 37 in de opvang. 'Dertig muizen, één rat, drie chinchilla’s, twee hamsters en één gerbil, ook wel woestijnrat genoemd', somt Geertje van Kranen op.

Het Knagertje is vorig jaar verhuisd, maar daar heeft Van Kranen nu spijt van. 'Er is op deze locatie iedere keer weer een ander probleem. Volgens monteurs is het te duur om deze ruimte te laten koelen. Als ik dat had geweten, was ik een inzameling begonnen.'

Geen koeling

Een woordvoerder van woningcorporatie Staedion erkent dat de temperatuur een probleem vormt voor de opvang. 'Op het dak staat een luchtbehandelingsinstallatie met warmteterugwinning. Dat is hartstikke mooi in de winter en dat bespaart energie. Het klopt dat er geen koeling is. Daarvan is men als het goed is op de hoogte.'

De woordvoerder noemt de gebeurtenis zeer vervelend en onderstreept dat het vorige week om extreem weer ging. 'Dat betekent dat je als dierenwelzijnsorganisatie ook een scherp oog moet hebben. Wij zijn geen specialist in dierenverzorging.'