Maureen Koster één jaar voor Olympische Spelen: 'Ik ga voor finaleplek'

Aanstaande woensdag over precies een jaar, op 31 juli 2020, moet Maureen Koster voor de eerste maal in actie komen op de Olympische Spelen van Tokio. Die avond staan in Japan de series van de 5000 meter op het atletiekprogramma.

Daar gaat Koster het komende jaar naartoe werken. Koster heeft zich nog niet geplaatst voor de Zomerspelen, maar dat lijkt een kwestie van tijd. 'Ik wil heel graag de finale halen, maar het niveau is nu bizar hoog', erkent Koster tegenover Studio Alphen, mediapartner van Omroep West. 'Ik hoop natuurlijk mee te groeien en daar moet hard voor getraind worden.'

Om dat ultieme doel te bereiken, besloot Koster begin dit jaar het roer drastisch om te gooien. Na veertien jaar stopte ze bij haar coach en oom Bert Koster om te vertrekken naar Engeland en onder leiding van de Britse bondscoach Rob Denmark te gaan trainen. 'Ik heb het er erg naar mijn zin. Ik heb met de coach een goede klik en met de trainingsmeiden ook. Ik merk nu pas het verschil tussen alleen trainen en samen trainen. Dat is ten eerste veel leuker, maar je bent ook in staat om beter te pushen en je motiveert elkaar enorm.'

Nieuwe coach zit er bovenop

Denmark reist met Koster mee naar alle trainingskampen en toernooien. Dat kon Kosters eerste coach niet, omdat hij ook een boomkwekerij runt en zijn pupil slechts parttime kon bijstaan. In Engeland krijgt de winnares van het brons op de Europese kampioenschappen in 2015 andere trainingsvormen voorgeschoteld.

Maar misschien wel de belangrijkste verandering is dat haar nieuwe coach overal bovenop zit. 'Rob neemt de leiding en ik ben de atlete die uitvoert, dat was voorheen anders. Ik ben wel blij dat ik iemand heb die alle plannen voor het hele jaar maakt. Als ik ergens een wedstrijd wil lopen en hij vindt dat geen goed idee, dan gebeurt dat ook niet. Dat is iets goeds.'

Even wennen

Voor de zesvoudig nationaal kampioene is het fijn dat de wereldkampioenschappen pas in oktober zijn. Zo heeft ze extra tijd om te wennen aan haar nieuwe coach. Want de positieve effecten van zo'n ingrijpende verandering zie je niet direct terug in de wedstrijdresultaten.

'Het is een hele nieuwe situatie, alles is heel erg snel gegaan. Maar het gaat heel erg goed en ik verwacht mooie prestaties in oktober', aldus Koster, die zich vorige week plaatste voor de 5000 meter op de wereldkampioenschappen.

'Geen interne concurrentie om startbewijzen'

Nederland mag per afstand drie atleten afvaardigen naar de wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen. De concurrentie in Nederland is zo groot dat er vier serieuze gegadigden zijn, die alle vier de limiet - normaal gesproken - slechten. Naast Koster zijn dat Sifan Hassan, Susan Krumins en Jip Vastenburg.

Hassan en Krumins zullen de 5000 meter gaan lopen op de WK, Vastenburg richt zich op de 10.000 meter dit WK, weet Koster. 'Dus ik denk dat ik wel safe zit.' Dat geldt vermoedelijk ook voor de Olympische Spelen, waar Vastenburg de marathon wil lopen en zal dat - in dat geval - niet combineren met andere loopnummers.

Komende maanden

Dinsdag vertrekt de 27-jarige Boskoopse voor een lange trainingsperiode naar haar nieuwe uitvalsbasis Loughborough, nabij Birmingham. In september volgt nog een hoogtestage in Zuid-Afrika, waar ze de topvorm moet vinden voor de WK. Voordat de wereldkampioenschappen er zijn hoopt Koster nog een 5000 meter-wedstrijd te lopen om olympische kwalificatie veilig te stellen. Zodra dat gelukt is, krijgt Koster ook haar A-status van sportkoepel NOC*NSF - met bijbehorend topsporterssalaris - weer terug.

Eind augustus doet Koster nog mee aan een wedstrijd over 1500 meter in Madrid (Spanje). Mogelijk kan ze daar ook kwalificatie voor de 1500 meter op de WK in oktober en de Olympische Spelen van volgend jaar afdwingen. Voor Koster, die zondag tweede werd op de NK atletiek in Den Haag op de 1500 meter, is de atletiekmijl een bijvangst. Sinds dit jaar verlegt ze haar focus van de 1500 naar de 5000 meter, al loopt ze zo nu en dan ook 1500- en 10.000 meter-wedstrijden.? In 2016 kwam Maureen Koster op de Olympische Spelen nog in actie op de 1500 meter.?

