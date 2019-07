Zeven jaar cel na doodsteken buurman Albardastraat Den Haag

Jerry van den B. (28) uit Den Haag is veroordeeld tot zeven jaar cel vanwege het doodsteken van zijn buurman half september vorig jaar. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De worsteling tussen de twee buren uit de Albardastraat werd de 46-jarige buurman fataal.

Jerry was net in de bewuste straat komen wonen toen hij 15 september zijn buurman 's avonds tegenkwam. Ze besloten bij Jerry thuis ter kennismaking nog even wat te drinken, maar dat liep gigantisch uit de hand.



De mannen dronken alle twee behoorlijk veel. Volgens Jerry sloegen vervolgens de stoppen bij zijn buurman door toen hij hem vroeg weg te gaan. 'Het leek alsof de duivel in hem was gekomen.' De twintiger benadrukte twee weken geleden voor de rechter dat hij zich wel moest verdedigen toen zijn buurman naar een mes greep. Uiteindelijk wist Jerry het wapen te bemachtigen en stak hij daarmee in de hals van zijn buurman.

'Veel te ver gegaan'

Het bleek een fatale uithaal. Volgens Jerry stak hij uit blinde paniek. Volgens de rechtbank was er inderdaad sprake van een situatie waarin de verdachte zichzelf moest verdedigen, maar is hij 'veel te ver gegaan'. 'Hij had het mes kunnen weggooien, proberen zich los te rukken, met het mes dreigen of de bovenbuurman op een andere, niet potentieel dodelijke plek kunnen steken. Het met kracht acht keer steken in en bij de hals is een te zwaar middel als verdediging tegen het op dat moment bij de arm worden vastgehouden', beneadrukte de rechter dinsdag.

Daarnaast wijst de rechter erop dat het erop lijkt dat Jerry heel doordacht handelde. 'Hij heeft het mes in het foedraal gestoken en dit meegenomen omdat het bewijs was. Hij heeft het licht uitgedaan, de sleutels van de scooter van de buurman gepakt, de voordeur dichtgetrokken en is met de scooter naar Ypenburg gereden.'