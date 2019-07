West Wekker: Uitspraak in Haagse moordzaak en beste strandtent onthuld

Goedemorgen! Het is 30 juli, de dag dat Engeland in 1966 voor de eerste (en vooralsnog enige) keer wereldkampioen voetbal wordt door een 4-2 overwinning op West-Duitsland. Wat er vandaag in onze regio gebeurt? Dat lees je in de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechter doet uitspraak in een moordzaak aan de Haagse Albardastraat. Een bewoner werd neergestoken door een buurman, die kwam kennismaken. Dat liep totaal uit de hand. De verdachte zei twee weken geleden bij de behandeling van de zaak dat hij het deed uit zelfverdediging, maar justitie gelooft dat niet en eiste zeven jaar cel.

Aan het eind van de middag wordt onthuld waar de beste strandtent van Nederland staat. Dat gebeurt bij de winnaar van vorig jaar, Thalassa in Zandvoort. Bries uit Noordwijk was vorig jaar de beste van Zuid-Holland. De laatste keer dat een strandpaviljoen uit onze regio landelijk won, was in 2016. Toen ging de prijs naar De Waterreus op Scheveningen.

Het weer: Opnieuw veel zon. Bij een zwakke tot matige zuidelijke tot zuidwestelijke wind wordt het met 26 of 27 graden nog iets warmer dan gisteren.

Beeld: MeteoGroup

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je ook nog weten:

Het aantal meldingen van gezondheidsklachten na gebruik van lachgas neemt sterk toe. Waren het er in 2015 nog slechts dertien, vorig jaar waren het er al 54 en in de eerste helft van 2019 al 67, meldt De Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

Steeds vaker sluiten mensen een verzekering af voor hun huisdier. In de meeste gevallen doen ze dat voor pups, honden jonger dan twaalf maanden. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal afgesloten ziektekostenverzekeringen met 55 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt verzekeraar Reaal Dier & Zorg.

Het Klimaatakkoord houdt geen rekening met de fors toenemende vraag naar energieslurpende airco’s in woningen. Daardoor wordt het voor Nederland moeilijker om de klimaatdoelstellingen te halen, is te lezen in het AD.

Vanavond op TV West: Onder de Paraplu

In de realityserie Onder de Paraplu volgt presentator Manuel Venderbos een aantal bijzondere bewoners van de Haagse Stichting Anton Constandse. Wat weten we nou eigenlijk van mensen met een psychische aandoening? En hoe ziet je leven eruit als je schizofreen bent, borderline of dwangneuroses hebt?

Vandaag een speciale aflevering, want het is een bijzondere dag waar lang naartoe is gewerkt. Skippy, Ane Jan, Wouter, Fay en Tiemen staan vandaag op het podium van Parkpop. Eerder in 'Onder de Paraplu' zagen we hun waanzinnige muziektalenten tijdens de repetities van de Bandsessies. In deze aflevering maken we kennis met Ane Jan en Skippy.