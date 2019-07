'Steeds meer rookvrije terrassen, Den Haag blijft hekkensluiter'

Het aantal rookvrije terrassen in Nederland groeit sterk. Op dit moment zijn er bij Clean Air Nederland 113 terrassen bekend waar niet of slechts gedeeltelijk mag worden gerookt. Vorig jaar waren dit er nog maar 39. Volgens voorzitter Tom Voeten verschilt de groei wel per regio. 'In Den Haag is het rookvrije terras nog niet doorgedrongen. Dat is wel de hekkensluiter.'

Clean Air Nederland houdt op haar website bij welke terrassen in Nederland rookvrij zijn. In totaal zijn er 113 terrassen waar niet meer, of maar gedeeltelijk gerookt mag worden. Met tienduizenden terrassen in ons land is het nog steeds maar een druppel op een gloeiende plaat. De verschillen per regio zijn groot volgens Voeten. 'Ik was het afgelopen weekend in Den Haag en het verbaasde me dat het rookvrije terras daar totaal nog niet is doorgedrongen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam. Met moeite zijn er twee terrassen te vinden die rookvrij zijn, en dan nog alleen in een klein hoekje en alleen tussen 5 en 9 uur. Je kunt wel stellen dat Den Haag op dit gebied de hekkensluiter is.'

Voeten geeft wel aan dat het voor zijn organisatie onmogelijk is om alle rookvrije terrassen in beeld te krijgen. 'We kennen echt niet elk terras en zijn heel erg afhankelijk van social media. Daar komt bij dat ondernemers vaak heel voorzichtig beginnen en niet veel ruchtbaarheid geven als ze met een rookvrij terras beginnen. Veel ondernemers zijn toch bang voor de reacties. Er zullen dus wel meer rookvrije terrassen zijn in Nederland, maar dit is wat wij kennen.'

Uitgaansgebieden

Ondernemers zijn bang klanten te verliezen als ze het roken verbieden, maar volgens Voeten is dat nergens voor nodig. 'De ondernemers die overgegaan zijn hebben er veel baat bij. Ze merken dat er duidelijk vraag is naar een rookvrij terras. Wel is het heel erg afhankelijk van de doelgroep die je hebt. Het zijn nu vooral restaurants waar veel kinderen komen, zoals pannenkoekenrestaurants, die voorop lopen.'

Clean Air Nederland heeft als doel een rookvrije generatie, dus richt zich met haar rookvrije terrassen vooral op de kroegen in uitgaansgebieden. Tot dusver zonder succes. 'Hier zie je helemaal nog geen rookvrije terrassen. Dat is natuurlijk jammer omdat onze doelgroep hier voornamelijk zit. Vroeger begon je met roken op het schoolplein, nu tijdens het uitgaan. We zijn dan ook met gemeentes in gesprek om uitgaansgebieden helemaal rookvrij te maken. Als het niet via de vrije keuze van de ondernemer lukt, dan moeten we kijken of we afspraken kunnen maken met gemeentes.'

'Het goede voorbeeld geven'

In onze regio zijn alleen in Leiden, Delft en Hillegom terrassen waar helemaal niet meer gerookt mag worden volgens Clean Air Nederland. Daarnaast zijn er zeven terrassen die een gedeeltelijk rookverbod hebben ingevoerd. Een van de volledig rookvrije terrassen is van Chocolaterie Pierre in Hillegom. 'Wij zijn gespecialiseerd in ijs en koffie en hebben geen lunchkaart', legt eigenaar Gert van Soest uit. 'Hierdoor krijgen wij heel veel kinderen op het terras. Voor ons is het niet meer dan normaal dat wij dan ook het goede voorbeeld geven en dat we een rookvrij terras bieden.'

Van Soest heeft hier van klanten nooit commentaar op gekregen. 'We hebben het terras nu een paar maanden, maar iedereen die hier komt en al die kinderen ziet snapt onmiddellijk dat er niet gerookt mag worden. Pas nadat het in de media is gekomen dat we een rookvrij terras hebben, hebben we via Facebook commentaar gekregen van mensen die vinden dat je buiten overal moet kunnen roken. Maar op het terras zelf heeft nog nooit iemand er moeilijk over gedaan.'