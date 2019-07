Eigenaren halen dode huisdieren op uit Het Knagertje: 'Ze waren erg emotioneel'

Degoes in opvang Het Knagertje in Den Haag | Foto: Omroep West

In totaal waren vier van de overleden dieren te gast in het pension; naast de twee degoes ook twee hamsters. De eigenaresse van de twee degoes is maandagmiddag op de hoogte gesteld van het overlijden van haar twee huisdieren. Geertje vertelt dinsdag dat de eigenaren later op maandagmiddag op bezoek zijn geweest om de overleden degoes op te halen. De eigenaren kwamen met een speciaal zakje waarin ze de degoes mee naar huis konden nemen', aldus Geertje. 'Ze zagen zelf ook dat wij er kapot van zijn.'

Het nieuws over de dode dieren leidde gisteren tot veel reacties onder de video van Omroep West op Facebook. Een aantal mensen vroeg zich af waarom er geen airconditioning aanwezig is in het pand van het Knagertje. Geertje van Kranen van het Knagertje daarover: 'De mensen die dit zeggen beseffen zich niet dat wij een heel groot pand hebben. In totaal gaat het om honderd vierkante meter en zo'n ruimte kun je niet met een simpele, goedkope airco koelen. Daar heb je echt een professioneel systeem voor nodig.'

Inzamelingsactie: 'We willen zoiets nooit meer meemaken'

Inmiddels is er een inzamelingsactie gestart om het pand te voorzien van airconditioning. 'We gaan zelf nu aan de slag om een koelsysteem aan te kunnen schaffen, want we willen zoiets nooit meer meemaken. We zitten nu al op een bedrag van meer dan 1100 euro dat allemaal gegeven is door mensen die het verhaal hebben meegekregen', vertelt Geertje.

Ook een koel- en montagebedrijf uit Den Haag heeft aangeboden een systeem aan te leggen en duizend euro te doneren. Doneren kan via de Facebookpagina van Het Knagertje. In totaal is er nu 2200 euro binnen, maar 6000 euro is nodig om het pand volledig van airconditioning te voorzien.