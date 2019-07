'Camperpark aan Scheveningse strand is unieke kans'

Een surf- en camperpark aan het Scheveningse strand. Als het aan de Nederlandse Kampeerautoclub (NKC) ligt verhuist het camperpark in Den Haag van het Valutapad naar het Noordelijk Havenhoofd. Camperplaatsspecialist Hans Pronk kan niet wachten. 'Het zou een van de meest bijzondere plaatsen voor campers worden in Nederland.'

Campers kunnen in Den Haag nu terecht aan het Valutapad. In 2015 kreeg het park een vergunning voor vijf jaar, en eind 2020 moet het camperpark dus verdwijnen. Vandaar dat er gezocht wordt naar een nieuwe locatie.

Het oog is hierbij gevallen op de parkeerplaatsen aan het Noordelijk Havenhoofd. 'Er komt daar mogelijk een parkeergarage. En dan zouden de bovengrondse parkeerplaatsen moeten verdwijnen, want anders gaat er niemand in de garage staan', legt Pronk uit. 'Het is een ideale locatie om daar dan een surfdorp en camperpark van te maken.'

Enthousiasme

Het plan kan al op instemming van de strandtenthouders rekenen en ook de politiek is enthousiast. 'De meeste fracties zijn voor en Hart voor Den Haag heeft er al vragen over gesteld aan het gemeentebestuur', vervolgt Pronk. Maar de gemeenteraad moet daar eerst over worden geïnformeerd.

'Deze zullen na het zomerreces worden behandeld, maar het is duidelijk dat wij deze plannen volledig steunen.' Het park moet naast het Beachstadion komen, waarbij de bezoekers gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het stadion.

Altijd vol

Volgens Pronk is het een unieke kans voor de stad. 'Natuurlijk kunnen mensen nu met hun camper naar campings in de buurt, maar niet iedereen wil dit. Er zijn genoeg mensen die hun camper gewoon ergens neer willen zetten en van het uitzicht kunnen genieten. Er zijn bijvoorbeeld in Hoek van Holland en Zandvoort al camperparken aan het strand en die zitten altijd vol.

Er is een behoefte aan dit soort parken en voor de gemeente is het ideaal vanwege het geld dat de kampeerders uitgeven en de toeristenbelasting die ze ontvangen. Het camperpark in Den Haag loopt nu al goed, laat staan als die straks aan het strand staat.'

LEES OOK: Campers en caravans op Haagse Houtrustweg door nieuw verbod 'uitgekampeerd'