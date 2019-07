Grote brand in centrum Naaldwijk

In Naaldwijk is dinsdagmiddag een grote brand uitgebroken boven pizzeria Perfect in de Molenstraat. De brand ontstond rond 15.45 uur en was na drie kwartier onder controle. Twee medewerkers van een naastgelegen uitgaansgelegenheid hebben vanaf het dak met een tuinslang geprobeerd de uitbreiding van de brand tegen te gaan. Daarbij hebben ze veel rook ingeademd en worden nagekeken door ambulancepersoneel.

De brandweer zette veel mensen en materieel in. Het gaat om een oud gebouw en daarom was de brandweer bang dat het vuur over zou slaan op andere gebouwen. De Molenstraat is afgezet om winkelend publiek op afstand te houden. Ruim twee maanden geleden brak op dezelfde plek ook brand uit, in de pizzeria zelf. Toen raakten vijftien mensen gewond.

In het pand zijn reparatiewerkzaamheden aan de gang, de woningen waren nog niet bewoond. Er was niemand in het pand aanwezig toen de brand uitbrak. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.