Mysterieuze illegale verdachte ontkent cocaïnehandel in Leiden

Tegen een 44-jarige Algerijn is een jaar celstraf geëist. De man werd in april in Leiden betrapt met cocaïne en sekspillen op zak, volgens het Openbaar Ministerie (OM) wilde hij die verkopen. De man maakte zichzelf dinsdag bij de Haagse rechtbank bekend als Yunus, maar volgens het OM gebruikt hij ook andere namen.

De man trok de aandacht van patrouillerende agenten door tijdens het rijden zijn richtingaanwijzer niet te gebruiken. De agenten hielden hem staande en vonden dertien gram cocaïne in zijn auto. 'Ik dacht dat het wel mocht in Nederland, omdat iedereen hier gebruikt', aldus de man. Vrienden in België hadden hem dat verteld.

De politie vond ook een hoeveelheid Kamagra-pillen, die helpen bij de seks. 'Die waren ook voor privé', verklaarde de Algerijn bij de rechtbank. 'Als ik veel drink, heb ik ze nodig.' De man vertelde dat hij al jarenlang in België en Nederland woont en werkt en geld verdient met klussen en schoonmaken. Terug naar Algerije kan hij niet, want als biseksueel is hij daar zijn leven niet zeker. De vreemdelingenpolitie zou hem echter toch willen uitzetten.

Een vriendelijke dealer

De officier van justitie kwam tijdens de zitting met verklaringen van mensen die wel degelijk cocaïne gekocht hadden bij de illegale Algerijn. 'Ze vonden hem een hele vriendelijke dealer', aldus de officier. Dat kwam ook omdat hij een hele lage prijs berekende voor een lijntje witte poeder. De sekspillen van de Algerijn zouden tevens voor de handel geweest zijn. Iemand verklaarde bij de politie dat hij een half jaar bij hem Kamagra afnam.

Ook over zijn identiteit zou de Algerijn niet eerlijk zijn, aldus de officier van justitie. Terwijl hij zich bij de rechtbank als Yunus bekendmaakte, zou de Algerijn in Spanje bekend staan onder de naam Samir. De rechter doet over twee weken uitspraak.